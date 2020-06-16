اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيوانى والداجنى بمركز نصر النوبة.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:45 م
رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيوانى والداجنى بمركز نصر النوبة.. صور رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيوانى والداجنى بمركز نصر النوبة
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان مزرعة الإنتاج الحيوانى والداجنى بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة، وذلك فى إطار توجيهات الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ودور جامعة أسوان نحو المجتمع.

 

وقال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية إن جامعة أسوان قامت بإنشاء مزرعة نموذجية للثروة الحيوانية للإنتاج الحيوانى والداجنى بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 عنابر للإنتاج الداجنى و2عنبر للإنتاج الحيوانى على مساحة 10 أفدنة وذلك فى إطار دور كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المشاركة فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير السلع الغذائية بصفات جودة عالية.

 

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الى أن المزرعة تهدف الى خدمة العملية التعليمية والبحثية فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى.

 

فقد تم الانتهاء من تجهيز (2) عنبر لتسمين وتربية الأبقار، و(2) عنبر لتربية وتسمين الدواجن، وجارى الانتهاء من المبنى الإدارى وعدد آخر من العنابر بمزرعة الكلية بعنيبه مركز نصر النوبة.

 

وأشاد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس بجامعة أسوان بما تم إنجازه من أعمال بالقطاع الإنتاجى بالجامعة  لخدمة المجتمع المحيط من خلال توفير لحوم ودواجن بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وكذلك لخدمة العملية التعليمية والعمل على تدريب الطلاب فى هذا القطاع الاستراتيجى الذى يمثل أحد جناحى كل الزراعة مع الإنتاج النباتي.

 

وشدد رئيس جامعة أسوان على سرعة الانتهاء من توفير البيئة المناسبة لتشغيل عنابر الدواجن لتكتمل منظومة الثروة الحيوانية والتى تمثل مشكلة مؤقتة فى محافظ أسوان والعمل على توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مناسبة.

 

وأوضح الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان انه قد تم تخصيص عنبر تسمين العجول، والعنبر الأخر لتربية الأبقارالحلابة، ولقد تم الانتهاء من شراء عدد من رؤوس الأبقار، وتم نقلها الى مزرعة الإنتاج الحيوانى بعنيبه، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وعميد كلية الزراعة بجامعة أسوان وبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان.

 

رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة (1)
رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة 

 

رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة (2)
رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة 

 

رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة (3)
رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة 

 

رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة (4)
رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة 

 

رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة (5)
رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مزرعة

جامعة اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة