رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيوانى والداجنى بمركز نصر النوبة.. صور

أسوان - صلاح المسن

تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان مزرعة الإنتاج الحيوانى والداجنى بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة، وذلك فى إطار توجيهات الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ودور جامعة أسوان نحو المجتمع.

وقال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية إن جامعة أسوان قامت بإنشاء مزرعة نموذجية للثروة الحيوانية للإنتاج الحيوانى والداجنى بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 عنابر للإنتاج الداجنى و2عنبر للإنتاج الحيوانى على مساحة 10 أفدنة وذلك فى إطار دور كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المشاركة فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير السلع الغذائية بصفات جودة عالية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الى أن المزرعة تهدف الى خدمة العملية التعليمية والبحثية فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى.

فقد تم الانتهاء من تجهيز (2) عنبر لتسمين وتربية الأبقار، و(2) عنبر لتربية وتسمين الدواجن، وجارى الانتهاء من المبنى الإدارى وعدد آخر من العنابر بمزرعة الكلية بعنيبه مركز نصر النوبة.

وأشاد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس بجامعة أسوان بما تم إنجازه من أعمال بالقطاع الإنتاجى بالجامعة لخدمة المجتمع المحيط من خلال توفير لحوم ودواجن بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وكذلك لخدمة العملية التعليمية والعمل على تدريب الطلاب فى هذا القطاع الاستراتيجى الذى يمثل أحد جناحى كل الزراعة مع الإنتاج النباتي.

وشدد رئيس جامعة أسوان على سرعة الانتهاء من توفير البيئة المناسبة لتشغيل عنابر الدواجن لتكتمل منظومة الثروة الحيوانية والتى تمثل مشكلة مؤقتة فى محافظ أسوان والعمل على توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مناسبة.

وأوضح الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان انه قد تم تخصيص عنبر تسمين العجول، والعنبر الأخر لتربية الأبقارالحلابة، ولقد تم الانتهاء من شراء عدد من رؤوس الأبقار، وتم نقلها الى مزرعة الإنتاج الحيوانى بعنيبه، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وعميد كلية الزراعة بجامعة أسوان وبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان.



رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة



رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة



رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة



رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز نصر النوبة