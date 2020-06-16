اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:35 م
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رئيس الوزراء اليونانى: تركيا تمارس سلوكا عدوانيا فى شرق المتوسط

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:10 م
رئيس الوزراء اليونانى: تركيا تمارس سلوكا عدوانيا فى شرق المتوسط رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات

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انتقد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء، خلال محادثات مع نظيره الاسرائيلى بنيامين نتانياهو، الدور الذى تلعبه أنقرة، معتبرا أن أنقرة تركيا تمارس سلوكا عدوانيا فى شرق المتوسط.

قال ميتسوتاكيس والى جانبه نتانياهو بعدما التقيا في القدس "أثرت مع رئيس الوزراء الحوادث الأخيرة للسلوكيات التركية غير القانونية والاستفزازية على حدودنا البحرية والجوية والبرية". واضاف "نعتبر هذا النشاط تهديدا للسلام والاستقرار الاقليميين".

كما تحدثت عن "الآثار المزعزعة للاستقرار التي تسببت بها تركيا في ما يتعلق بعلاقتها مع ليبيا، موضحا" أن الاتفاقية لاغية وباطلة تمامًا في ما يتعلق بتعيين المناطق البحرية بين البلدين"، في اشارة الى الاتفاق الذي وقعته انقرة مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

 

اليونان

كيرياكوس ميتسوتاكيس

تركيا

شرق المتوسط

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