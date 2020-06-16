رئيس الوزراء اليونانى: تركيا تمارس سلوكا عدوانيا فى شرق المتوسط

وكالات

انتقد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء، خلال محادثات مع نظيره الاسرائيلى بنيامين نتانياهو، الدور الذى تلعبه أنقرة، معتبرا أن أنقرة تركيا تمارس سلوكا عدوانيا فى شرق المتوسط.

قال ميتسوتاكيس والى جانبه نتانياهو بعدما التقيا في القدس "أثرت مع رئيس الوزراء الحوادث الأخيرة للسلوكيات التركية غير القانونية والاستفزازية على حدودنا البحرية والجوية والبرية". واضاف "نعتبر هذا النشاط تهديدا للسلام والاستقرار الاقليميين".