رئاسة مدينة إسنا تشكر "اليوم السابع" لدعمها أهالى قرية الدير بعد توفير عمارة لعزل مصابيها

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت رئاسة مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، بالشكر لجريدة اليوم السابع ومراسلها بالأقصر، لدعمهم أهالى قرية الدير فى أزمتهم وكافة مطالب أهالى وشباب مدينة إسنا والوقوف بجانب الدولة فى أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد تسليم رئاسة المدينة عمارة من الإسكان الإجتماعى لأهالى الدير لعزل مصابى كورونا داخلها من أبناء القرية.

وقالت رئاسة المدينة فى بيان صحفى، "إيماناً بدور رئاسة مركز ومدينة إسنا بقيادة محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة كافة شكاوى الأهالى فى مختلف وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعى، يتوجه مجلس مدينة إسنا بالشكر لأحمد مرعى مدير مكتب جريدة اليوم السابع بمحافظة الأقصر، وكافة مسئولى الجريدة لدورهم فى متابعة شكاوى أهالى اسنا وكافة شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات أولاً بأول والمساهمة فى حلها لخدمة المواطنين، وعلى رأسها القطاع الصحى الأهم حالياً والذى يحتاج لتكاتف الجميع والوقوف بجانب المواطنين لخدمتهم وحمايتهم من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، فبعد تسليط جريدة اليوم السابع فى تقريرها اليوم للأزمة وتقدم الأهالى بطلب رسمى لمجلس المدينة والإدارة الصحية لدعمهم بتوفير مقراً لعزل الأهالى الأكثر فقراً والذين يحتاجون لأماكن للعزل تقى باقى أفراد أسرتهم وجيرانهم من العدوى تمت الموافقة على طلباتهم لخدمة المصابين بالقرية".

وعلى الفور ظهر أمس الأحد، تراس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إجتماع بحضور محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا، وعضو مجلس النواب فيصل عبد الرحمن، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر، ومدير الإدارة الصحية بإسنا، وذلك لبحث الطلب المقدم من أهالى قرية الدير بتخصيص عمارة سكنية بقرية الدير لم يتم تسليمها لتكون مقرا لعزل مصابى فيروس كورونا، وتكفل الأهالى بالتجهيز والتأسيس بالفرش ومستلزمات الاقامة وتقديم الوجبات الغذائية يوميا حسب ما يتم اقراره من الشئون الصحية، وعلى الفور وافق المحافظ على طلب اهالى القرية وفق موافقة وزير الاسكان، وتكفلت مديرية الشئون الصحية بالإشراف الطبى وتوفير الطواقم الطبية من تمريض ومستلزمات طبية وأدوية.

ومن جانبه شكر محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أهالى قرية الدير على تلك المبادرة المميزة منهم لحماية أهاليهم والمصابين بقريتهم لوقف إنتشار العادوى، معربا عن سعادته لتضافر المجتمع المدنى من أهالى قرية الدير، وذلك ناتج من الوطنية لمصر الحبيبة بعيدا عن الهجاء وبث الشائعات كما توجه بالشكر للنائب فيصل عبد الرحمن الذى حضر الإجتماع وساعد فى التواصل مع وزير الاسكان للموافقة ودعم أهالى القرية، قائلاً: "فى النهاية نشكر القائمين على هذا العمل من جريدة اليوم السابع والمجتمع المدنى الذين يقفون بجانب الدولة لرعاية المرضى من أهاليهم والوقف على قلب رجل واحد من قرى الجنوب والشمال غربا وقرى الشرق، وأن هذا الطلب طلبا متحضر لتقديم الخدمات لأهالينا من مرضى فيروس كورونا".