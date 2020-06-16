رؤساء مراكز الشرقية يناشدون أصحاب مخالفات البناء بالتوجه لمجلس المدينة للتصالح

الشرقية - حمدى عبد العظيم

ناشد رؤساء المراكز بمحافظة الشرقية الأهالى الذين قاموا بالبناء المخالف وتنطبق عليهم شروط التصالح بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لمراكزهم لإنهاء إجراءات التصالح.

وناشد المحاسب محمد حسن محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبوكبير محافظة الشرقية الأهالى ومواطنى مركز ومدينة أبوكبير من أصحاب مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى مجلس المدينة أو الوحده المحلية التابع لها ثم التوجه إلى المركز التكنولوجى برئاسة المركز للانتهاء من إجراءات التصالح بناءا على القرار رقم ( ٥٧٣٤) لسنة ٢٠٢٠ والذى ينص على بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ / ١٩٧٩ بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم ١١٩ / ٢٠٠٨ بشان اعمال البناء الموحد ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم ١٧ / ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض المخالفات لأحكام قانون البناء رقم ١١٩.

حيث تحدد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة بالجنيه المصرى وفقا للقانون ١٧ / ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وفى السياق نفسه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بفتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف أقيم بقرية شلشلمون مؤخرا بالمخالفة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ الشرقية أن الفيديو المتداول للواقعة يكشف عن كم كبير من اللامبالاة التى تسيطر على طريقة تفكير البعض فى الوقت الذى تسخر فيه الدولة كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوباء.

وتداول مواطنون أمس فيديو يظهر قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك قبل أن يعلو الصراخ عقب امتداد النيران لأحد الأشخاص المتواجدين فى المكان والذى سارع إلى الفرار فى محاولة لإنقاذ نفسه بينما سادت المكان حالة من الهرج والمرج.