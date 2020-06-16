"دعم الشرعية باليمن": اعتراض وتدمير صاروخ بالستى أطلقته المليشيا الحوثية تجاه السعودية

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صرح المتحدث الرسمى باسم قيادة القوات المشتركة "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، العقيد الركن تركى المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستى أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران) فى محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وأوضح العقيد المالكي، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، استمرار المحاولات الهمجية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية فى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولى الإنسانى بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التى تم إطلاقها باتجاه السعودية وتم اعتراضها (313) صاروخا بالستيا، وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التى تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه (357).

وأكد، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.