دراسة جديدة تزعم: فيروس كورونا قادر على إصابة الدماغ والتكاثر داخل الخلايا

كتب محمد عبد العظيم

زعمت دراسة جديدة أن فيروس كورونا قادر على إصابة الدماغ ثم التكاثر داخل الخلايا، مع زيادة مستويات الفيروس عشرة أضعاف في غضون 3 أيام.

وتخضع الدراسة الجديدة، فى الوقت الحالى لمراجعة الأقران في مجلة Altex ولكن لم تُنشر بعد، بحثت في الآثار العصبية المحتملة للمرض عن طريق حقن الفيروس في أدمغة مزروعة من المختبر، والتي يجري تطويرها من الخلايا الجذعية البشرية.