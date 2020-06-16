دبى تدعم العاملين بالفنادق لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى مبادرة "شكرا لكم"

كتبت آمال رسلان

أطلقت إدارة الشرطة السياحية فى شرطة دبى، مبادرة "شكراً لكم" الهادفة إلى دعم جهود العاملين فى الفنادق فى تطبيقهم للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى سبيل مكافحة فايروس كورونا، وتوجيه الشكر لهم على التحضيرات الاستثنائية فى إطار الاستعداد لاستقبال السياح، خاصة مع بدء موسم الصيف والإجازات الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وزار وفد من القيادة العامة لشرطة دبى، برئاسة العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبى، مدير إدارة الشرطة السياحية، فنادق إمارة دبي، والتقوا بمسؤوليها والعاملين فيها.

وأكد الكتبى فأنى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الامارات أن المبادرة تأتى فى إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبى على التواصل مع مسؤولى وممثلى الفنادق على مستوى إمارة دبي، وتقديم الدعم لهم سواء فى الجوانب الأمنية أو التوعوية أو الإرشادية أو المجتمعية.

وأشار إلى أن المبادرة التى يأتى إطلاقها بعد فتح الفنادق أبوابها لاستقبال السياح والنزلاء، تهدف إلى دعم جهود كافة العاملين فيها وشكرهم على الجاهزية العالية والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الجسدى والتعقيم المستمر لكافة المرافق والغرف، وارتداء الكمامات وغيرها من المتطلبات الهادفة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأشار العقيد الكتبى إلى أن المبادرة تضمنت زيارة مجموعة من الفنادق السياحية المهمة، والاطلاع عن كثب على استعداداتهم وتقديم التوعية لهم فى جانب السلامة العامة، إلى جانب التوعية بدور الشرطة السياحية وبالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها فى التعامل مع السياح فى إمارة دبى وإجراءات التسجيل الفندقى والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المفقودات فى الفنادق.

وبدأت دبى فى فتح فنادقها خلال يونيو لاستقبال الزوار استعدادا لعودة السياحة، وأصدرت حزمة من الاجراءات الاحترازية يتم تطبيقها، كما افتتحت هيئة الثقافة والفنون فى دبى "دبى للثقافة" المتاحف التابعة لها فى الإمارة بشكل تدريجي، اعتباراً من أول يونيو الجارى.