داود أوغلو: نحتاج قوانين جديدة فى تركيا لمحاربة المحسوبية والفساد

إيمان حنا

أفاد موقع دوفار أن زعيم حزب المستقبل ورئيس وزراء تركيا السابق، أحمد داود أوغلو قال إنه حاول خلال فترة شغله منصب رئيس الوزراء تغيير قانون المشتريات العامة لتعزيز الشفافية ووقف المحسوبية والفساد، لكن جهوده واجهت الكثير من العقبات.

وقال داود أوغلو: "بعد تولي منصبي كان هدفي هو تغيير قانون خطة التنمية وقانون الأخلاقيات السياسية وقانون المشتريات العامة من أجل ضمان الشفافية في العقود الحكومية". أدلى داود أوغلو بهذه التصريحات خلال اجتماع عقده مع الصحفيين لمعالجة القضايا المتعلقة بالاقتصاد التركي.

استقال داود أوغلو من حزب العدالة والتنمية الحاكم العام الماضي وأسس حزب المستقبل. أصبح داود أوغلو رئيس للوزراء في عام 2014 لكنه اختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان بعد ذلك بعامين.

وفى تصريحات سابقة له ، كشف أحمد داوود أوغلو، عن تصعيد حملته السياسية للإطاحة بأردوغان ، مؤكدا استعداده لأي تحالفات من أجل سلامة تركيا ، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كما أكد أوغلو ، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان انفصل عن الشعب ولا يرى غير قصره، لافتا خلال فيديو نشرته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، إنه مع الأسف، هذا النظام الاقتصادي سيُذكر في التاريخ بعدم كفاءته وجديته بلا أدنى شك، فالنظام انفصل عن الشعب تماماً وليس لديه علم عن الأسواق.

وتابع رئيس وزراء تركيا الأسبق،: عندما نقول دولة قانون، نجد أن النظام نسي أساس العدل ويدرك العدالة على أنها تنشأ في القصر.