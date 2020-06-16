اليوم السابع
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خروج 62 متعافيا من كورونا بمستشفيات العزل بالشرقية ليرتفع الإجمالى لـ762

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:24 م
خروج 62 متعافيا من كورونا بمستشفيات العزل بالشرقية ليرتفع الإجمالى لـ762 تعافى حالات مصابة بكورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 62 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 15 حالة من مستشفي أبو حماد المركزي، و 15 من مستشفي السعديين المركزي، و11 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و10 من مستشفي منيا القمح المركزي، و 6 من مستشفي بلبيس المركزى، و 5 من مستشفي العزل بفاقوس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 762  حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 170 حالة بعزل الزقازيق،  142 بمستشفي السعديين، و 100 بمستشفي أبو حماد المركزي، و 88 بمستشفي منيا القمح المركزي، ٥١ بعزل فاقوس، 48  بمستشفي بلبيس، 29  حالات بالصدر، و 28 بمستشفي ههيا، و 22  بمستشفي الإبراهيمية، و 21 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر، و 21  بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 16  بمستشفي أولاد صقر المركزي، و 9 بحميات الزقازيق، و 7 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و 7 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي، وحالة بمستشفي أبو كبير.

 
وأوضح وكيل الوزارة ، أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.
 
كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،  ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.
 
 
 
 
 

 


الشرقية

كورونا

أجراءات الإحترازية

مستشفيات العزل بالشرقية

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