خروج 62 متعافيا من كورونا بمستشفيات العزل بالشرقية ليرتفع الإجمالى لـ762

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 62 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 15 حالة من مستشفي أبو حماد المركزي، و 15 من مستشفي السعديين المركزي، و11 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و10 من مستشفي منيا القمح المركزي، و 6 من مستشفي بلبيس المركزى، و 5 من مستشفي العزل بفاقوس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 762 حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 170 حالة بعزل الزقازيق، 142 بمستشفي السعديين، و 100 بمستشفي أبو حماد المركزي، و 88 بمستشفي منيا القمح المركزي، ٥١ بعزل فاقوس، 48 بمستشفي بلبيس، 29 حالات بالصدر، و 28 بمستشفي ههيا، و 22 بمستشفي الإبراهيمية، و 21 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر، و 21 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 16 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و 9 بحميات الزقازيق، و 7 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و 7 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي، وحالة بمستشفي أبو كبير.