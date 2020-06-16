اليوم السابع
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حملات نظافة مكثفة فى نطاق حى ثان المحلة لرفع القمامة والمخلفات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:57 م
حملات نظافة مكثفة فى نطاق حى ثان المحلة لرفع القمامة والمخلفات حملات نظافة مكثفة نطاق حى ثان المحلة
الغربيــــة عادل ضرة

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نفذ المسئولون بجهاز النظافة بحى ثان المحلة، حملة مكبرة بنطاق الحى لرفع القمامة بشوارع الحى، تحت إشراف محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى، حيث تم رفع كميات كبيرة من القمامة من ميدان المنسوب وميدان مسجد عبد ربة والجمهورية وسكة زفتى.

على الجانب الآخر تفقد طارق رحمى محافظ الغربية، منطقة شارع سعد زغلول بسمنود، تمهيدا لتطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

 

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة سمنود، حيث وجه محافظ الغربية بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بشارع سعد زغلول، وإزالة كافة العقبات، كما استمع لشكوى أحد أصحاب المحلات بالشارع، وكلف رئيس مركز ومدينة سمنود بإرسال لجنه هندسية لإزالة شكوى المواطن وإعطاء كل ذى حق حقه.

 

وكان د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، قد أعلن، فى وقت سابق، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه، وذلك خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، وذلك فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة، والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

 

 

 


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