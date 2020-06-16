حملات إزالة للإشغالات التعديات على الأرصفة بحى ثان المحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

شن حى ثان المحلة برئاسة محمد عبد الغنى عيد رئيس حي ثان المحلة الكبري بالتنسيق مع حسام الصباحى رئيس قسم الاشغالات حملة لفض التجمعات ومنع المخالفات وإزالة التعديات على حرم الطريق بنطاقالحى و يأتى في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وفض تجمعات المواطنين حرصاً على سلامتهم والتنبيه بالالتزام بارتداء الكمامة وفرض الانضباط ومنع التعديات على حرم الطريق أسفرت الحملة عن رفع عربة فول على الطريق الدائري وإزالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق والتحفظ على المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ظهر اليوم الثلاثاء جولة تفقدية داخل عدد من لجان امتحانات الثانويه العامه للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، رافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة، والمهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة.

وتفقد المحافظ لجان مدارس طه حسين والسادات و السيدة زينب وشدد المحافظ على سرعة تركيب بوابات التعقيم امام كل لجنه، مشيرا إلى أن هناك 60 بوابة تعقيم للجان بالمدينة.

كما شدد أيضا علي تكثيف أعمال التطهير والتعقيم علي مدار الساعة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وتوفير التهويه الجيده داخل اللجان لمواجهة إرتفاع درجة الحرارة وتعقيم وتطهير دورات المياه أولا بأول للحد من انتشار الأمراض.







