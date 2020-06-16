حفلات التخرج فى زمن كورونا.. أولياء الأمور فى سياراتهم للتباعد بالبحرين (صور)

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة الوطن البحرينية، أن حفل تخرج بإحدى مدارسها الدولية حظى باهتمام دولي وصدى عالمي بعدما قامت المدرسة بتنظيم حفل اعتلته الألعاب النارية وفق مراسم مبتكرة في حلبة البحرين الدولية في الصخير.

وشهد الحفل تخرج 82 طالباً وتم خلاله الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).





وجرى الحفل بحضور عدد محدود من أولياء الأمور والمدعوين في سياراتهم.. ليشهدوا تخريج الفوج السادس والعشرين من طلبة المدرسة، وفق إجراءات احترازية وتدابير صحية ووقائية فائقة.





وتمكنت المدرسة من العمل بجدية مع أولياء الأمور لإحراز الجدة في نوعية التخرج، فتم دراسة ووضع القواعد الصحية وشروط التباعد الاجتماعي لتحقيق تخرج متكامل يحقق جميع الشروط الصحية المطلوبة في الوقت الراهن.