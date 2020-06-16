حركة 5 نجوم الإيطالية تنفى صحة تقرير صحفى زعم تلقيها أموالا من فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

نفت حركة خمس نجوم، شريك الحزب الديمقراطي في الائتلاف الايطالي الحاكم، صحة تقرير صحفي اسباني زعم أنها تلقت في عام 2010 "دعما ماليا سريا" من الرئيس السابق لفنزويلا هوجو تشافيز ، واصفة اياه بـ"الكاذب والتحريضي" وهددت باتخاذ اجراءات قضائية، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن ، فنزويلا أرسلت فى عام 2010 حوالى 3.5 مليون يورو فى حقيبة إلى الرجل الثانى فى حركة 5 نجوم ، جيانروبلاتو كازالجيو عبر قنصليتها فى ميلانو لتمويل أنشطة الحركة، حيث كان وقتها نيكولاس مادورو وزيرا للخارجية، مشيرة إلى أن تقريرها يستند إلى معلومات من الاستخبارات الفنزويلية .

ووصف الرئيس السياسي للحركة ، فيتو جريمي، التقرير بأنه "ببساطة وهمي وسخيف"، وقال "لا يوجد شيء آخر يمكن أن أقوله بشأن هذا الأمر، باستثناء استذكار عام 2010 البعيد، عندما كنت حينها مرشحًا لرئاسة إقليم لومبارديا، حتى ذلك الحين، وكما فعلنا في السنوات التي تلته، هو اقامة حملات انتخابية بموارد ضئيلة للغاية من تبرعات بسيطة من المواطنين الإيطاليين".

وأضاف الرئيس السياسى للحركة "سوف نقوم بتقييم فرضية اتخاذ إجراء قانوني، من المؤكد أننا لن نسمح لأنفسنا بتشتيت الاذهان عن طريق الترهيب من أحزاب وقوى تحاول إضعاف موقفنا كحصن لحماية مصالح المواطنين الايطاليين.

وأظهرت حركة خمس نجوم على مدار الأعوام تعاطفا تجاه حكومة فنزويلا، التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى ديكتاتورية.

وكانت الحركة قد منعت إيطاليا عام 2019 من الاعتراف بمنافس مادورو خوان جوايدو رئيسا للبلاد، مثلما فعلت أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وتعيش فنزويلا العديد من الأزمات السياسية التى تواجه البلاد فى الوقت الحالى ،منها اعتقال رجل حزب الله أليكس صعب ، والازمات السياسية مع الولايات المتحدة الامريكية بسبب اتفاقيات لايران لتوريد البنزين مقابل الذهب.