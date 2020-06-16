اليوم السابع
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حبس متهمة جديدة فى واقعة ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب بالعمرانية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:04 م
حبس متهمة جديدة فى واقعة ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب بالعمرانية أعمال منافية للأداب - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس متهمة جديدة فى واقعة ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتصويرها وبيعها لمواقع أجنبية مقابل مبالغ مالية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتمكنت مبادث آداب الجيزة من ضبط المتهم الرئيسى وآخر معه الا أن المتهمة زوجة الأول ظلت هاربة، وبإجراء التحريات تم تحديد مكانها بمعرفة الإدارة العامة للآداب وأمكن ضبطها بأحد الفنادق بشارع الهرم بالجيزه بالاشتراك مع أمن الجيزة ومباحث الهرم حيث ضبط بحوزتها أجهزه تصوير ولاب توب وهاتف محمل وبتفيشها ضبط معها على كمية من الحشيش المخدر وسجاير ملفوفه معده للتناول.

وبفحص الاجهزة بمعرفة النيابة العامة تم مشاهده مئات من الافلام الاباحية لشخصها ولباقي أعضاء التشكيل السابق ضبطه بمعرفه مباحث آداب الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ر.م" وزوجته "ج"، وآخرين شكلوا شبكة دعارة تقوم على تصوير الأفلام الإباحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ومن بينها "فيس بوك"، وأنهما تواصلا مع بعض المواقع الإباحية فى الخارج وباعوا لهم الفيديوهات مقابل مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمان الرئيسيان فى الواقعة، استدرجا الفتيات والرجال من على موقع "فيس بوك" للمشاركة فى تصوير الأفلام الجنسية.

وسقوط المتهمين عن طريق فيديو انتشر عبر مواقع التواصل لرجل وزوجته، وبتتبع الفيديو تم التوصل لهوية المتهمين، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات فيه، فيما تم ضبط .

 

 


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