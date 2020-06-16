اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة كابل كهرباء ولوحة توزيع مستشفى حميات الإسماعيلية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:40 ص
حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة كابل كهرباء ولوحة توزيع مستشفى حميات الإسماعيلية مستشفى حميات الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق لارتكابهم واقعة سرقة كابل كهرباء ولوحة مفاتيح مستشفى حميات الإسماعيلية ولوحة مفاتيح المولد الكهربائي، كما قرر التحفظ علي المسروقات، "كابل كهرباء ولوحة مفاتيح المولد الكهربائي ولوحة مفاتيح أصغر حجمًا".

كانت قد ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، القبض علي التشكيل العصابي خلال 24 ساعة من ارتكاب الواقعة، و نجحت مأمورية ضمت النقباء محمد جبر ومصطفي جميل وملهم البلتاجي من استعادة المسروقات بعد تتبع خط سير الجناة وتحديد مكان تخزين المسروقات.

وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد الطيب، رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، بإشراف يوسف الدفتار، رئيس النيابة الكلية أن المتهمين "ر. ا. ع" وشهرته السنان مسجل سرقات، و"ج.م.م" وشهرته حمادة مسجل سرقات و"أ. ع. س" 19 سنة عاطل، مقيمين بعزبة أبو نصر الله بدائرة مركز أبوصوير، ارتكبو واقعة السرقة باستخدام مقص حديدي وحاولوا إخفاء المسروقات لحين بيعها.

وتعرض مستشفى حميات الإسماعيلية، أول أمس إلى سرقة كابل كهرباء رئيسى ولوحات التوزيع الخاصة بالمستشفي، حيث قال مصدر أمنى بمركز شرطة الإسماعيلية، إن مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، نجحت فى استعادة كابل كهرباء رئيسى ولوحات التوزيع الخاصة بالمستشفى عقب سرقتها صباح الأحد .

وكان قد ورد بلاغ من مستشفى الحميات يفيد انقطاع الكهرباء عن بعض الأقسام وبتفقد السبب اكتشفوا سرقة لوحة كبيرة خاصة بتوزيع التيار وأخرى أصغر حجمًا وكابل كهرباء رئيسي .

وأمر اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان، للتوصل إلى مرتكبى الواقعة وضبطهم، وبتكثيف تحريات النقباء حسن رضوان ومحمد جبر ومصطفى جميل وملهم البلتاجى معاونو مباحث المركز، توصلو إلى معلومات عن تخزين المسروقات فى أحدى المناطق القريبة من منطقة أبو عطوة، ونجحت مأمورية فى استعادة كافة المسروقات قبل بيعها.

ويشهد مستشفى حميات الإسماعيلية، تجهيزات لبدء تحويله لمستشفى عزل صحى لمصابى كورونا .

 


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