جونسون: نعارض مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية ويرقى إلى انتهاك للقانون الدولى

كتب محمد عبد العظيم

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أنه بلاده تعارض بشدة مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية وهو يرقى إلى انتهاك للقانون الدولي، وذلك وفق مصادر إعلامية.

وفى هذا السياق، أكدت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلى لمخططاته بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت عمل مستفز وعدوانى وباطل قانونيا. وفق الرأى الكويتية.

جاء ذلك فى كلمة دولة الكويت التى ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف السفير جمال الغنيم أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وذلك فى إطار البند السابع لأعمال الدورة ال43 للمجلس التى استؤنفت أمس بعد انقطاع لمدة ثلاثة اشهر بسبب حظر الاجتماعات داخل الأمم المتحدة فى جنيف بسبب أزمة جائحة (كورونا).

وأشار السفير الغنيم إلى أن القرار الإسرائيلى يمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطينى وهو مخالف للقرارات الدولية المعنية التى من بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن (2334) الذى نص على عدم الاعتراف بأى تغييرات فى حدود عام 1976.