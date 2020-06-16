جولات لمتابعة تجهيز لجان الثانوية العامة وحملات توعية صحية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة تفقد الاستعدادات النهائية باللجان المقررة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية، ورافقه خلال الجولة مدير الإدارة التعليمية بالقرنة، ومديرى المدارس، ومسئولى الإشغالات والنظافة بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة لكل الأعمال

وأضافت المحافظة، فى بيان صحفى، أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للامتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين، وشدد رئيس المدينة على مسئولى النظافة والاشغالات، بتكثيف العمل في محيط جميع اللجان والتواجد المستمر، لافتاً إلى وصول كبائن التعقيم والمطهرات إلى جميع مقرات اللجان وجاري تركيبها وتجهيزها بواسطة فنيين.

وفى سياق متصل، أشار رئيس مركز القرنة إلى إنه تم الانتهاء من تطهير ترعة جوده بالبعيرات من الحشائش والمخلفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في اطار خطة محافظة الأقصر لرفع كفاءة ومستويات النظافة وتطهير الترع بالتنسيق مع اداره الري.

وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة لمتابعة وتفقد تجهيز لجان الثانوية العامة برفقة رجال إدارة الطود التعليمية وأعضاء اللجان الثلاثية والتطوير التكنولوجى، للتأكد من مدي إستعدادها لإستقبال الطلاب والطالبات لإمتحانات الثانوية العامة،كما تم خلال الجولات التأكد من وسائل الأمان والحماية باللجان وكل لجنه بها 14 مقعد مع وجود التباعد والمسافات بين المقاعد، ولهذا العام بمركز ومدينة الطود تقام 3 مقرات للجان الإمتحانات مقر مدرسة على العديسي الثانويه في مدرسة الشهيد خيري محمد محمود للتعليم الأساسي بمدينة الطود، ومقر في مدرسة التحرير الثانوية بالعديسات بحري، ومقر في مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية.

من ناحية أخرى، أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، عن قيام الوحدة بتنظيم حملات توعية صحية ومبادرات منها مبادرة "أمانك بأيدك"، وتستهدف توصيل رسائل التوعية الصحية لأصحاب جميع محال المأكولات والمواد الغذائية والجزارة والخبز والمطاعم والخضر والفاكهة، ومن أهم الرسائل هو أهمية الحفاظ علي إرتداء الكمامة، وكيفية تنظيف جميع الأسطح، والتعريف بالمواد التي يجب استخدامها، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر.

وأضافت نورا أحمد عثمان، فى بيان صحفى، إنه تم العمل على توعية عدد كبير من المواطنين بشارع التليفزيون وشارعى المنشية والمدينة المنورة بالأقصر، وتم أيضاً توعية المواطنين بقرية الغربى قامولا بمركز القرنة غرب الأقصر، بأهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة توعية المواطنين بكافة الإجراءات المتبعة طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان قد استكمل فريق التوعية والإعلام بإدارة الطود الصحية شرق محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال التثقيف الصحي للمواطنين فى المدينة والقرى التابعة لها، حيث استمر الفريق فى نشر التوعية لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وتحت إشراف الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية.

وتم خلال حملات التوعية من قيادات الإدارة الصحية بالطود، زيارة عدد من المحلات والمنازل فى قرية العديسات بحرى وبعض القري بمركز الطود، وذلك لنشر التوعية الصحية عن فيرس كورونا المستجد وطرق الوقاية وسبل انتقال العدوي وكيفية استخدام الكمامات والكلور وكيفية غسيل الأيدي وعدم الخوف من المرض وكيفية الحفاظ على التباعد الاجتماعى، وذلك بإشراف الدكتور أحمد خليل أخصائى الباطنة وعضو لجنة الدعم النفسى والطبي بالإدارة، وعراقي محمد عبدالرحمن مسئول مكافحة العدوى بالإدارة، وفريق التوعية والإعلام الذى ضم كل من سعاد أحمد يونس حفنى، وسناء حسن بدري محمد.