جولات لمتابعة تجهيز لجان الثانوية العامة وحملات توعية صحية فى الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، أن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة تفقد الاستعدادات النهائية باللجان المقررة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية، ورافقه خلال الجولة مدير الإدارة التعليمية بالقرنة، ومديرى المدارس، ومسئولى الإشغالات والنظافة بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة لكل الأعمال
وأضافت المحافظة، فى بيان صحفى، أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للامتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين، وشدد رئيس المدينة على مسئولى النظافة والاشغالات، بتكثيف العمل في محيط جميع اللجان والتواجد المستمر، لافتاً إلى وصول كبائن التعقيم والمطهرات إلى جميع مقرات اللجان وجاري تركيبها وتجهيزها بواسطة فنيين.
وفى سياق متصل، أشار رئيس مركز القرنة إلى إنه تم الانتهاء من تطهير ترعة جوده بالبعيرات من الحشائش والمخلفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في اطار خطة محافظة الأقصر لرفع كفاءة ومستويات النظافة وتطهير الترع بالتنسيق مع اداره الري.
وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة لمتابعة وتفقد تجهيز لجان الثانوية العامة برفقة رجال إدارة الطود التعليمية وأعضاء اللجان الثلاثية والتطوير التكنولوجى، للتأكد من مدي إستعدادها لإستقبال الطلاب والطالبات لإمتحانات الثانوية العامة،كما تم خلال الجولات التأكد من وسائل الأمان والحماية باللجان وكل لجنه بها 14 مقعد مع وجود التباعد والمسافات بين المقاعد، ولهذا العام بمركز ومدينة الطود تقام 3 مقرات للجان الإمتحانات مقر مدرسة على العديسي الثانويه في مدرسة الشهيد خيري محمد محمود للتعليم الأساسي بمدينة الطود، ومقر في مدرسة التحرير الثانوية بالعديسات بحري، ومقر في مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية.
من ناحية أخرى، أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، عن قيام الوحدة بتنظيم حملات توعية صحية ومبادرات منها مبادرة "أمانك بأيدك"، وتستهدف توصيل رسائل التوعية الصحية لأصحاب جميع محال المأكولات والمواد الغذائية والجزارة والخبز والمطاعم والخضر والفاكهة، ومن أهم الرسائل هو أهمية الحفاظ علي إرتداء الكمامة، وكيفية تنظيف جميع الأسطح، والتعريف بالمواد التي يجب استخدامها، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر.
وأضافت نورا أحمد عثمان، فى بيان صحفى، إنه تم العمل على توعية عدد كبير من المواطنين بشارع التليفزيون وشارعى المنشية والمدينة المنورة بالأقصر، وتم أيضاً توعية المواطنين بقرية الغربى قامولا بمركز القرنة غرب الأقصر، بأهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة توعية المواطنين بكافة الإجراءات المتبعة طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.
وكان قد استكمل فريق التوعية والإعلام بإدارة الطود الصحية شرق محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال التثقيف الصحي للمواطنين فى المدينة والقرى التابعة لها، حيث استمر الفريق فى نشر التوعية لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وتحت إشراف الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية.
وتم خلال حملات التوعية من قيادات الإدارة الصحية بالطود، زيارة عدد من المحلات والمنازل فى قرية العديسات بحرى وبعض القري بمركز الطود، وذلك لنشر التوعية الصحية عن فيرس كورونا المستجد وطرق الوقاية وسبل انتقال العدوي وكيفية استخدام الكمامات والكلور وكيفية غسيل الأيدي وعدم الخوف من المرض وكيفية الحفاظ على التباعد الاجتماعى، وذلك بإشراف الدكتور أحمد خليل أخصائى الباطنة وعضو لجنة الدعم النفسى والطبي بالإدارة، وعراقي محمد عبدالرحمن مسئول مكافحة العدوى بالإدارة، وفريق التوعية والإعلام الذى ضم كل من سعاد أحمد يونس حفنى، وسناء حسن بدري محمد.
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