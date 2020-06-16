اليوم السابع
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جهاز الإحصاء: الذرة تتصدر قائمة أعلى واردات مارس الماضي بـ181 مليون دولار

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:48 م
جهاز الإحصاء: الذرة تتصدر قائمة أعلى واردات مارس الماضي بـ181 مليون دولار ذرة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات حكومية، مجموعة من السلع التي ارتفعت وارداتها خلال شهر مارس الماضي، وكانت الواردات المصرية من الذرة في صدارة القائمة، وكانت وارداتها بقيمة 181.8 مليون دولار في مارس 2020، مقابل 129 مليون دولار في مارس 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 40.3%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة السلع الأخري، وتضمنت الواردات من زيوت مكررة 89.2 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 66.3 مليون دولار في مارس 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 34.5%.

وتضمنت القائمة أيضا، الواردات المصرية من ألبان ومنتجاتها 68 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 67 مليون دولار في مارس 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%، كما بلغت الواردات المصرية من سيارات نقل البضائع بقيمة 33 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 30.8 مليون دولار في مارس 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 7%

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات 4.93 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 7.11 مليار دولار في مارس 2019 بنسبة تراجع بلغت نحو 30.6%، بينما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة  18.0٪، حيـث بلغـت 2.24 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2020، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.69 مليار دولار خـلال شهر  مارس 2020 مقابل 4.38  مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها  38.6٪.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

الواردات المصرية

اخبار الاقتصاد

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