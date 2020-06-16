اليوم السابع
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جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهرب جمركى من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:45 م
جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهرب جمركى من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل صورة ارشيفية
كتب أحمد يعقوب

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى لكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة القادمة من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية إدارة الحركة برئاسة كل من أحمد رشدي، تم الاشتباه فى مشمول 6 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين قادمين من السعودية، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود تليسكوب يمكن تركيبه على سلاح ناري 116 ماسك تنفس صناعي 40 مقص طبى و520 ماكينة حلاقة حريمى و273 علبة مكياج وكريم أساس و480 قطعة روج شفاه و60 علبة معطر للجسم  و280 قطعة مرطب بشرة إنجليزى الصنع وجميع المضبوطات كانت مخبأة داخل الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.
 
واشترك ف الضبط كل من موافى محمود ووائل السمان ومحمد مصطفى والحسين سيد وحاتم حسنين ومحمد فرج، ومحمد عادل، وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة  244 ألفا و524 جنيها. قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 6 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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