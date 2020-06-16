جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهرب جمركى من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى لكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة القادمة من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية إدارة الحركة برئاسة كل من أحمد رشدي، تم الاشتباه فى مشمول 6 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين قادمين من السعودية، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود تليسكوب يمكن تركيبه على سلاح ناري 116 ماسك تنفس صناعي 40 مقص طبى و520 ماكينة حلاقة حريمى و273 علبة مكياج وكريم أساس و480 قطعة روج شفاه و60 علبة معطر للجسم و280 قطعة مرطب بشرة إنجليزى الصنع وجميع المضبوطات كانت مخبأة داخل الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.
واشترك ف الضبط كل من موافى محمود ووائل السمان ومحمد مصطفى والحسين سيد وحاتم حسنين ومحمد فرج، ومحمد عادل، وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 244 ألفا و524 جنيها. قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 6 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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