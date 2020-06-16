اليوم السابع
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جراحة دقيقة وإنقاذ سيدة حامل بالحقن المجهرى بمستشفى الأقصر الدولى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:40 م
جراحة دقيقة وإنقاذ سيدة حامل بالحقن المجهرى بمستشفى الأقصر الدولى الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح الفريق الطبى بقسم الجراحة العامة فى مستشفى الأقصر الدولي، فى إنقاذ سيدة فى بداية العقد الرابع حامل بقيادة الدكتور هانى عبد الباقى محمود استشارى ورئيس قسم الجراحة بالمستشفي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور اسماعيل العربى مدير عام المستشفي، حيث تم إستقبال المستشفى سيدة حامل فى الشهر الخامس، تعانى من إنسداد معوى.

كانت البداية بحسب الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى، والذى أكد إستقبال المستشفى السيدة "س.م.ا" 32 سنة، حامل فى الشهر الخامس عن طريق الحقن المجهرى لأول مرة بعد سنوات طويلة من الزواج فى إنتظار الطفل الذى طال انتظاره، ولكنها تعرضت لآلام شديدة فى البطن وإنتفاخ شديد بالأمعاء.

ويضيف مدير المستشفى لـ"اليوم السابع"، أنه على الفور تم عمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء أشعة رنين مغناطيسى على البطن وتحديد لها روشته علاجيه لرفع الحالة البدنية للمريضة عن طريق المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية والمسكنات ومضادات التقلصات، وتقرر بعد ذلك دخولها على وجه السرعة للعمليات، حيث تم إجراء جراحة كبرى لإستكشاف البطن والحوض وإصلاح الإنسداد المعوى مع الحفاظ على سلامة الجنين، وذلك من خلال فريق طبى بقيادة الدكتور هانى عبدالباقى محمود رئيس قسم الجراحة، ومساعده الدكتور وائل سيف النصر، وفريق التخدير الدكتور محمود بهاء، والدكتوره ام كلثوم احمد جاد، وتمريض العمليات احمد حسين، سماح أنور.

وأكد الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، على أنه بعد العملية تم نقل السيدة بعد إنقاذها وجنينها إلى قسم الجراحة لتلقى العلاج، وذلك تحت اشراف فريق مكون من أطباء الجراحة والنساء وتمريض قسم الجراحة، حيث تماثلت المريضة للشفاء والجنين وتم خروجهم من المستشفى بصحة جيدة.


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