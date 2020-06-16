جامعة الإسكندرية تُرجئ اتخاذ إجراءات مع أعضاء هيئة التدريس العالقين

الإسكندرية أسماء على بدر

وافق مجلس جامعة الإسكندرية بجلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على التوصيات المقدمة من لجنة "دراسة الأعذار وحالات محو الجزاء" الخاصة بكافة الحالات العالقة فى الخارج، من أعضاء هيئة التدريس، الذين لم يتمكنوا من العودة وتسلم العمل بكلياتهم؛ نظراً للظروف الراهنة من تعليق حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، وذلك بأرجاء النظر فى عودتهم لحين استئناف حركة الطيران مباشرةً.

وفى سياق متصل وافقت " لجنة الموارد البشرية " بالجامعة، على إرجاء اتخاذ أى إجراءات إنهاء الإجازات أو الإعارات فيما يتعلق بالعاملين بالجامعة، أو اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه كل من لم يعد إلى العمل عقب انتهاء إجازته او إعارته وتعذر عليه تقديم طلب لتحديد هذه الإجازة لحين إنهاء تعليق حركة الطيران مباشرة.

وفى سياق آخر تستعد جامعة الإسكندرية لامتحانات الفرقة الرابعة التى تنطلق بعد أيام قليلة بوضع علامات إرشادية لمنع التجمعات أثناء دخول اللجان فى الامتحانات وتحقيق التباعد الاجتماعى.

وكان أعلن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، أن هذا العام يعد عاماً استثنائياً شهد احداثاً كثيرة ستظل تذكر في تاريخ السنوات الدراسية ، مشيراً أنه تم الاستفادة من هذه الأزمة فى زيادة استخدام المنصات الاليكترونية والتحول الرقمى للعملية التعليمية، وأكد على الاستمرار فى التوسع في منظومة التعليم عن بُعد اعتباراً من العام الدراسي القادم، كما أوضح أن هناك عدة مقترحات لتطوير التعليم الإلكتروني، بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة في ظل استمرار أزمة "كورونا"، منوهاً إلى أن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حالياً.

قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد وهبان بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميداً لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد عثمان بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء بجمهورية مصر العربية.

وقدم المجلس الشكر لكافة الكليات على الجهد المبذول للإعداد للاختبارات وإنهاء العام الجامعي الحالي كما يجب، وقد قدم المجلس الشكر لعمداء ووكلاء مجمع العلوم الإنسانية على الجهد المبذول في تنظيم أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية التي تبدأ في شهر يوليو القادم، حيث تم الإنتهاء من إعداد 299 لجنة داخل المجمع بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 15 طالب، واتخاذ كافة التدابير الإحترازية للحفاظ علي سلامة وأمن الطلاب وتوفير لجان طبية داخل اللجان للتعاون مع الحالات الطارئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة لجان الامتحانات.

ووافق المجلس على استخدام الكليات لبرنامجX detection Plagiarism لمجابهة ظاهرة الغش والنقل في الأبحاث العلمية أو الإمتحانات المقالية بين الطلاب لفرق النقل على أن تضع كل كلية المعايير والضوابط الخاصة بها.