اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:12 م
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تنفيذ 70 إزالة تعديات على أملاك الدولة بنطاق بئر العبد بشمال سيناء

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:11 م
تنفيذ 70 إزالة تعديات على أملاك الدولة بنطاق بئر العبد بشمال سيناء إزالة التعديات على أراضى الدولة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم ، تنفيذه 70 أدلة تعديات على أملاك الدولة بنطاق المدينة .

وأوضح البيان ، أنه فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي،  خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد،  ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .

قام اليوم مجلس مدينة بئر العبد برئاسة العميد محمد بهجت بحملة إزالة 70 حالة تعدى على الأراضى المخططه لإنشاء مدينة بئر العبد الجديده طبقا للقرار الجمهوري .

تمت الحملة بحضور  العميد محمد بهجت  رئيس المدينة و محسن سالم ، نائب رئيس المدينة ، وجميع عناصر الإدارة الهندسيه  واطقم ومعدات الازاله لمجلس المدينة.

وأكد رئيس مدينة بئر العبد استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

إزالة التعديات على أراضى الدولة (1)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (2)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (3)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (5)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (6)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (7)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (8)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (9)

 


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