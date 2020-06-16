"تموين دمياط" يضبط 1000 قاروصة سجائر مجهولة المصدر

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت مباحث التموين بدمياط من ضبط 1000 قاروصة سجائر مجهولة المصدر ومهربة وغير مسددة للرسوم والجمركية ولا تحمل البندول الجمركي داخل محل لبيع السجائر بالسرو بمحافظة دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث تموين دمياط ومعاونه السيد عبيد مفتش التموين من ضبط 1000 قاروصة سجائر مجهولة المصدر

وتم تحرير محضر رقم 929 لسنة 2020 جنح السرو ضد صاحب المحل.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت توجيهاتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكل محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.

كما أكدت أيضًا على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية، ومتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق منوهة إلى أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين، كما شددت على أهمية فرض الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.