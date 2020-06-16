اليوم السابع
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تموين الأقصر تعلن تحرير 575 مخالفة وقضية تموينية ضد المخابز والمحلات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:49 ص
تموين الأقصر تعلن تحرير 575 مخالفة وقضية تموينية ضد المخابز والمحلات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الأيام الماضية منذ بدء شهر يونيو الحالى، إطلاق عدة حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أسفرت الحملات على مدار الأيام الماضية عن تحرير 575 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الأيام الماضية إطلاق عدة حملات مكثفة مما أسفر عن تحرير 575 محضرا متنوعا، وذلك للمخابز عبارة عن نقص وزن ومواصفات وقائمة وميزان ونظافة وسجلات وغيرها، وفى الأسواق جاءت المخالفات عبارة عن عدم اعلان عن أسعار، وشهادات صحية وادارة بدون ترخيص وغيرها.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أعلنت عن تشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة ومراقبة الأسواق، وفى ضوء رصد شكاوى المواطنين من نقص سلعة السجائر وبيعها أزيد من السعر فقد كثفت مديرية التموين بالأقصر من الحملات التموينية خلال الفترة الماضية، حيث قال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، إن تلك الحملات أسفرت عن تحرير محضرين تموينيين لبيع السجائر أزيد من السعر، وتم ضبط 52 قاروصة بخلاف 26 قاروصة معسل لعدم وجود فواتير وذلك بمعرفة إدارة إسنا، كما تم ضبط 100 علبة سجائر لعدم وجود فواتير وتحرر محضر بالواقعة بإدارة أرمنت، وتم تحرير محضر تموينى ضد "س.ز" بإسنا لبيعه السجائر أزيد من السعر، وتم تحرير محضر تموينى بأرمنت وضبط 50 علبة سجائر بدون فواتير.

وأهابت المديرية بالمواطنين والمتعهدين وكل نقاط البيع بعدم التزاحم، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين، كما حذرت المديرية كل حلقات التداول ونقاط البيع أنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل من تسول له نفسه استغلال تلك الفترة التى حدث بها اختناق مؤقت، كما تؤكد المديرية أنه ستتم متابعة توفر هذه السلعة بزيادة المعروض منها خلال الأيام المقبلة، مناشدة التجار بأنه لا داعى للتخزين أو الشراء المبالغ فيه ولا داعى للتزاحم على منافذ شركة الدخان.


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