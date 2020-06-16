اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:54 م
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تموين الأقصر: إصدار 849 بطاقة تموينية جديدة يستلمها الأهالى من الإدارات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:54 م
تموين الأقصر: إصدار 849 بطاقة تموينية جديدة يستلمها الأهالى من الإدارات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أنه قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإصدار عدد 849 بطاقة تموينية جديدة خاصة بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن برنامح تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وناشد الأهالى سرعة التوجه للإدارات لسرعة تسلمها.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن البطاقات تمثل المرحلة الثانية من إصدار البطاقات للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بعد إصدار نحو 25 بطاقة تموينية جديدة عمالة غير منتظمة خاصة بالمحافظة للأسر الاولى بالرعاية قبل عيد الفطر المبارك، وذلك من مشروع الأسر الأولى بالرعاية وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .ومعالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة عمليات توريد القمح للشون والصوامع بالمحافظة عقب حصاده، حيث بلغ إجمالي المورد من القمح حتى الآن 23881 طنا و111 كيلو قمح بنسبة 70.2% من السعة التخزينية بالمحافظة، وجارى مواصلة التوريد للشون والصوامع لتوفير المخزون من القمح لمصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت بيانات القمح المورد 22430 طنا و680 كيلو قمح لبنكر إسنا، و1036 طنا و70 كيلو قمح بصومعة أرمنت، و414 طنا و361 كيلو بشونة أرمنت، ونظرا لانخفاض الكميات الموردة في الوقت الحالي، وبعد مرور شهرين من بداية التوريد لهذا الموسم فقد صدر التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2020، بإيقاف التوريد في الموقع التخزيني بأرمنت واقتصار التوريد ببنكر إسنا فقط، وذلك اعتبارا من اليوم 16 /6/ 2020 وفقاً للضوابط المعمول بها والقرارات الوزارية في هذا الشأن، وناشدت المديرية كافة الموردين للقمح التوجه لبنكر إسنا لتوريد القمح حيث تم إغلاق شونة وصومعة أرمنت.

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