اليوم السابع
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تمثال لقاسم سليمانى وسط إيران يثير موجة انتقادات على مواقع التواصل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:53 م
تمثال لقاسم سليمانى وسط إيران يثير موجة انتقادات على مواقع التواصل تمثال قاسم سليمانى
كتب مصطفى عنبر

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موجة كبيرة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى تزامنا مع الكشف عن تمثال جديد لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في محافظة كرمان (وسط إيران).

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وأشارت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك، الثلاثاء، إلى أن سوء الجودة الفنية لتمثال سليماني الذي جرى تنصيبه في مدينة جيرفت بمحافظة كرمان كان مبعث العديد من انتقادات لمستخدمي الشبكات الاجتماعية.

 

واعتبر مغردون إيرانيون أن تدني جودة تمثال سليماني في كرمان (مسقط رأسه) يعكس مدى فشل أجهزة النظام المسيطر على الحكم خلال السنوات الأخيرة.

 

وقتل سليماني جراء غارة من طائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه وآخرين بينهم أبومهدي المهندس نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي قرب مطار بغداد، في 3 يناير 2020.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإرهابي الأول عالميا، لذا جرى استهدافه.

 

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، عن عمدة مدينة جيرفت نعمت الله حسين زادة أن "عيوب التمثال أبلغت إلى المقاول المسؤول عبر الاستعانة بآراء المتخصصين بهدف تصحيح الأخطاء قريبا"، وفق قوله.

 

ولم يذكر عمدة مدينة جيرفت الواقعة بمحافظة كرمان الإيرانية اسم الشركة المسؤولة عن تنصيب تمثال سليماني أو مجال نشاطها.

 

وتأتي تصريحات حسين زادة في الوقت الذي انتقد مغردون إيرانيون جودة تمثال آخر لسليماني في مدينة بندر أنزلي الساحلية في شمال البلاد.

 

وانتقد إيرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مباشر تربح بعض الفنانين والمسؤولين من وراء تدشين هذه التماثيل.

 

يذكر أن تمثال سليماني المفتقر إلى القيم الفنية للنحت وضع في مدينة جيرفت بعدما تحدث مستخدمون إيرانيون موالون للنظام عبر الشبكات الاجتماعية عن عدم وجود تماثيل له داخل مدن مختلفة، حسب فردا.

 

 


ايران

قاسم سليمانى

فيلق القدس

العراق

ترامب

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