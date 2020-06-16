اليوم السابع
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تمثال بطول 6 أمتار مخصص للأطباء فى لاتفيا لشكرهم عن مواجهة كورونا.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:39 م
تمثال بطول 6 أمتار مخصص للأطباء فى لاتفيا لشكرهم عن مواجهة كورونا.. صور تمثال للأطباء فى لاتفيا لشكرهم على مواجهة كورونا
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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شهدت ريجا عاصمة لاتفيا، اليوم الثلاثاء، تدشين تمثال بطول ستة أمتار، على شكل طبيبة و ترتدى البالطو الأبيض، و مرتدية كامل أدوات التعقيم والحماية الخاصة بها، و ذلك لشكر الأطباء بشكل عام لمواجهتهم فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19. 
 
تمثال بطول 6 أمتار مخصص للأطباء لمواجهتهم كورونا
تمثال بطول 6 أمتار مخصص للأطباء لمواجهتهم كورونا
 
وكان رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريجانيس كاريش، قد أعلن فى وقت سابق، عن إنهاء حالة الطوارئ فى التاسع من يونيو الماضى. 
 
تمثال للأطباء فى لاتفيا لشكرهم على مواجهة كورونا
تمثال للأطباء فى لاتفيا لشكرهم على مواجهة كورونا
 
وأضاف كاريش - فى تصريح نقلته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، أن ذلك لا يعنى رفع جميع القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
عدد من الزائرين يلتقطون الصور التذكارية مع التمثال
عدد من الزائرين يلتقطون الصور التذكارية مع التمثال
 
وكانت لاتفيا، قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أوائل مارس الماضي، وخففت هذه القيود فى 12 مايو الجارى. 
 
لاتفيا تنشئ تمثال بطول 6 أمتار شكرا للأطباء
لاتفيا تنشئ تمثال بطول 6 أمتار شكرا للأطباء
 
 وسجلت لاتفيا حتى وقتنا هذا ، عدد 1,098حالة إصابة، و تسجيل 28 حالة وفاة، و بينما ارتفع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 875 حالة . 
 

لاتفيا

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فيروس كورونا

الأطباء

عاصمة

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