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تماثل 12 حالة للشفاء من الإصابة بكورونا فى أسوان

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:42 م
تماثل 12 حالة للشفاء من الإصابة بكورونا فى أسوان مستشفى الحجر الصحى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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شهد مستشفى الحجر الصحى بأسوان، اليوم، الثلاثاء، تماثل 12 حالة جديدة للشفاء من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومغادرتهم الحجر الصحي بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة والعزل بالمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وتبين أن الحالات التى خرجت هى: "محمد.أ .ع وخالد.ع.م وشاذلي.ز.م وعبدالرازق.ح.م ورفعت.م ومروة.ص وزينب.م.أ ورمضان.ج وجمال.ع وكسبانة.ع وأيه .ا ".

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، وأفادت وزارة الصحة، فى بيان لها، بأنها قامت باستخلاص بلازما لعدد من المرضى متعافيين، حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بأمان البلازما بعد استخلاصها، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما.

وكانت مستشفى أسوان التخصصى، شهدت اليوم ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس المستجد كوفيد 19 وذلك للمرة الرابعة التى تنجح فيها إدارة المستشفى فى مساعدة سيدة حامل مصابة بـ"كورونا" فى وضع مولودها بنجاح.

 

 

 


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