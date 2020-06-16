تقرير يرصد مخاطر فيروس كورونا فى الأنشطة اليومية مع رفع القيود

بدأ الأمريكيون العودة بالتدريج إلى مظاهر الحياة العادية مع انتهاء العمل بالقيود السارية لمحاصرة فيروس كورونا. لكن ما هي الأنشطة الآمنة؟

توجهت رويترز بهذا السؤال إلى خمسة من خبراء الأمراض الوبائية والصحة العامة لتقييم 11 نشاطا يوميا على مقياس من واحد إلى خمسة على أن يشير رقم واحد إلى النشاط منخفض المخاطر ورقم خمسة إلى النشاط مرتفع المخاطر.

واتفق العلماء على إمكانية أخذ الاحتياطات بما يجعل هذه الأنشطة كلها أكثر أمانا.

وقال رايان مالوش الباحث بجامعة ميشيجان "الأنشطة شديدة المخاطر هي تلك التي تتم في أماكن مغلقة ذات تهوية سيئة يقضي فيها عدد كبير من الناس فترات طويلة من الوقت.

"أما الأنشطة منخفضة المخاطر فهي التي تتم في أماكن مفتوحة بها مساحات واسعة تتيح التباعد الاجتماعي وعدد قليل من الناس من خارج أسرتك ولفترة أقصر من الوقت".

* الذهاب للطبيب

منخفض المخاطر (متوسط الآراء: 2.1)

جاريد بيتن، جامعة واشنطن (1):

"عمد الناس إلى تأجيل أنشطة الرعاية الصحية المنتظمة والعاجلة. (غير أن) الذهاب للطبيب الآن من أكثر الأماكن أمنا التي يمكن أن يذهب إليها الناس لأن إجراءات الفحص للعاملين وحجرات الانتظار والدخول إلى حجرات الانتظار مشددة للغاية في كل مكان".

* الذهاب إلى رحلة أو حفل شواء

منخفض المخاطر (متوسط الآراء: 2.3)

ماري بيث سكستون، جامعة إيموري (1):

"على الناس وضع الكمامات في الأوقات التي لا يتناولون فيها الطعام وإحضار مطهر اليد واستخدامه قبل الأكل والحفاظ على مسافة مترين تقريبا بين الأفراد كلما أمكن وعدم تبادل الطعام والمشروبات. وأي شيء ينطوي على المخالطة الأقرب أو المشاركة في الطعام لاسيما أي شيء على غرار البوفيه سيزيد المخاطر".

* لقاء مع صديق لطفلك في مكان مفتوح

مخاطر منخفضة إلى متوسطة (متوسط الآراء: 2.4)

سكستون (2):

"إذا شارك في ذلك أطفال أكبر سنا يدركون أهمية التباعد خلال كوفيد وظل عدد الأطفال صغيرا والنشاط لا ينطوي على تلامس جسدي مباشر فمن المرجح أن يكون مستوى الخطر 2. أما إذا شارك في ذلك أطفال صغار فمن المرجح أن يرفع ذلك مستوى الخطر إلى 4 أو 5".

* الخروج للتسوق

مخاطر منخفضة إلى متوسطة (متوسط الآراء: 2.5)

بيتن (2):

"إذا دخلت وخرجت بخطة بارعة واضعا الكمامة أنت ومن يقدمون لك الخدمة أيضا".

* العودة إلى مقر العمل

مخاطر متوسطة (متوسط الآراء: 2.6)

بارون ماثيما، جامعة كولومبيا (3):

"المكاتب قد تعمل في أيام بالتبادل لتقليل الكثافة في أماكن العمل. ومن الممكن أن تطبق إجراءات مثل التأكد فعليا من أن العاملين على دراية كبيرة بالأعراض بل وتشجيع الناس على إجراء فحوص الأجسام المضادة".

* زيارة قريب مسن

مخاطر متوسطة (متوسط الآراء: 3.2)

ريتشارد جاكسون، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس (2):

"المخاطر أكبر على الشخص المسن لا سيما إذا كنت لا تلتزم بالتباعد وكان البالغون الأكبر سنا يلتزمون بالتباعد. وهناك فوائد (نفسية) في هذا الوضع للشخصين الأصغر سنا والمسن إذا كان الاثنان بخير. ضعوا الكمامات واغسلوا أيديكم وحافظوا على التباعد".

بيتن (3):

"إذا لم تكن تخالط أي شخص آخر وتفحصت نفسك لمعرفة الأعراض، فإن زيارة الأقارب الأكثر سنا يمكن فعلا أن تكون مفيدة. وإذا كانت دائرة اتصالاتك صغيرة فقم بزيارة القريب الأكبر سنا وربما (يكون من الأفضل) ترتيب الزيارة في مكان خارجي مع وضع الكمامة".

* تقصير الشعر

مخاطر متوسطة (متوسط الآراء 3.4)

جاكسون (2):

"إذا كان مصفف الشعر بخير ولا تظهر عليه أي أعراض ويضع الكمامة وكنت أنت أيضا كذلك أرى أن الخطر منخفض ... أما إذا كان العاملون يعطسون ويسعلون فلا تقترب".

* الذهاب إلى مطعم

مخاطر متوسطة (متوسط الآراء 3.4)

سكستون (4):

"تناول الطعام في الأماكن المفتوحة أقل خطرا من تناوله في الأماكن المغلقة لأن تدفق الهواء أفضل. ويتوقف حجم الخطر من تناول الطعام في مناطق مفتوحة أو مغلقة على من ترافقه (مثلا الأسرة التي تتعامل معها يوميا مقارنة مع المعارف الخارجيين)، ومدى قرب الموائد من بعضها بعضا، وعدد الناس الآخرين الموجودين في المطعم، وما إذا كان العاملون الذين يقدمون الطعام وفي المطبخ يضعون الكمامات".

* الذهاب إلى حفل عشاء في مكان مغلق

مخاطر متوسطة إلى مرتفعة (متوسط الآراء: 3.8)

جاكسون:

"بالسبة للبالغين المحافظين على التباعد على الأرجح مستوى الخطر (2) لكن لا تسمح بدخول أشخاص ربما يبدو عليهم المرض. وربما يكون محرجا إعادة الناس إلى بيوتهم دون السماح لهم بالدخول ولذا فمن حسن التصرف توضيح الأمر عند إرسال الدعوات. أما إذا بدت أعراض على شخص ما فمستوى الخطر (4)".

* إرسال الأطفال إلى معسكر صيفي

مخاطر مرتفعة (متوسط الآراء: 3.9)

جاكسون (4):

"أنشطة السير لمسافات طويلة والرياضة والوجبات الجماعية وإشعال النار في المخيمات وأماكن الإقامة التي تقدم خدمات أساسية والأشغال اليدوية والغناء مهمة لتجربة المعسكر وهي وسائل فعالة في نشر الفيروس. ومن الضروري أن يتعامل المسؤولون عن إدارة المعسكر بكل جدية فيما يتعلق بالأنشطة الجماعية والوقاية والمراقبة".

بيتن (3.5):

"المعسكرات التي بها ترتيبات جيدة، من جماعات صغيرة وأغلبها في مناطق مفتوحة تقييمها (3). أما المعسكرات التي يوجد فيها عدد كبير من الأطفال ولا يوجد بها وسائل فحص فتقييمها (4) وليس (5) فقط لأن مخاطر أن يمرض الأطفال من هذا الفيروس منخفضة. لكن العاملين معرضون للخطر".

* ركوب وسائل المواصلات العامة

مخاطر عالية (متوسط الآراء: 4.1)

جاكسون (3):

"في العادة يعد ذلك أمرا يضطر الناس إليه إذا كانوا من العاملين في المجالات الأساسية وعليهم أن يعملوا لكسب لقمة العيش لا سيما في مناطق الحضر. لو كنت مكانهم لارتديت قفازات ووضعت كمامة وغسلت يدي. تجنبوا عربات القطارات المزدحمة رغم أنني أعرف أن هذه النصيحة عقيمة لمن يستخدمون خط (قطارات) ليكسنجتون في مدينة نيويورك. ويجب فتح نوافذ الحافلات إذا أمكن ذلك".