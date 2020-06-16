اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تفاصيل تحطم مقاتلة أمريكية ومقتل طيارها خلال مهمة تدريب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:05 ص
تفاصيل تحطم مقاتلة أمريكية ومقتل طيارها خلال مهمة تدريب أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الأمريكي، مقتل الطيار الذي كان على متن المقاتلة التي تحطمت في بحر الشمال خلال "مهمة تدريب روتينية".

وأفاد الجيش الأمريكي - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الفضائية، بأنه "جرى تحديد موقع طيار (المقاتلة) من طراز (إف 15سي إيجل) من الجناح المقاتل الـ48 وتم تأكيد وفاته". وأضاف "لن يعلن اسم الطيار قبل إبلاغ أقربائه".

وكان حرس الحدود البريطاني حدد في وقت سابق، موقع حطام الطائرة وأجرى عمليات بحث للعثور على الطيار.

وتحطمت الطائرة حوالي الساعة 09:40 (08:40 توقيت جرينيتش)، وفق الجيش الأمريكي.

وجاء في بيان أول "لحظة الحادث، كانت الطائرة تقوم بمهمة تدريب روتينية مع طيار على متنها"، مشيرا إلى أن سبب التحطم لم يعرف "في هذه المرحلة".

والطائرة من طراز "إف-15سي إيجل" تتمركز في قاعدة "راف ليكنهيث" قرب بلدة ميلدنهول في شرق إنجلترا.

يذكر أن القاعدة تستضيف الجناح المقاتل الـ48 في سلاح الجو الأمريكي، الذي يجري عملياته منها منذ العام 1960 ويضم أكثر من 4500 عنصر.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن موقع لتعقب حركة الملاحة الجوية بأن الطائرة حلقت حول المنطقة بشكل دائري قبل اختفائها.

وبدأ سلاح الجو الأمريكي استخدام المقاتلة ذات المقعد الواحد المصنعة من قبل شركة "بوينج" عام 1979، بحسب مجموعة "جينز" للدراسات الأمنية والدفاعية.

ويتم حاليا استخدام 211 من 409 طائرات تم إنتاجها من الطراز ذاته.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني، مارتن تيموورث، إنه كان لدى الطائرة "سجل استثنائي لجهة السلامة".

يذكر أن مقاتلة أمريكية من طراز "إف-18" تحطمت قرب بلدة إيلي شرقي إنجلترا في أكتوبر 2015، ما أسفر عن مصرع الطيار بعد إقلاعها من "راف ليكنهيث".


مقاتله امريكيه

امريكا

الجيش الامريكى

تحطم طائره

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة