اليوم السابع
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تغريم 56 سائقا فى الشرقية لعدم الالتزام بالكمامة.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:31 م
تغريم 56 سائقا فى الشرقية لعدم الالتزام بالكمامة.. صور الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي السيارات
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم اليوم ضبط 56 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر فى هذا الشأن.

وذلك استمرارًا للحملات التفتيشية المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وأكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك على النحو التالي: أمام قرية العصلوحى مدخل الزقازيق بلبيس، أمام قرية الشوبك مدخل الزقازيق أبوحماد، بجوار موقف المنصورة مدخل الزقازيق القنايات، بجوار موقف ميت غمر مدخل الزقازيق ميت غمر، أمام الموقف العمومى بالأحرار، أسفرت عن ضبط 56 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي السيارات (1)
 
الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي السيارات (2)
 
الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي السيارات (3)

 


الشرقية

اخبار الشرقية

غرامة السائقين

الالتزام بالكمامة

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