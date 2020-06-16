تعمير الوادى الجديد: إنشاء قرية صحراوية جديدة بالداخلة بتكلفة 110 مليون جنيه

الوداى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن الجهاز المركزى للتعمير بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز، اليوم الثلاثاء، عن طرح مشروع إنشاء قرية جديدة ضمن مشروع قرى الظهير الصحراوى فى محافظة الوادى الجديد.

وأكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء ، انهاء إجراءات البت الفنى لمشروع إنشاء قرية جديدة تقع بين قرية " أسمنت" بمركز الداخلة ومدينة بلاط، ضمن مشروعات قرى الظهير الصحراوى التى تنفذها وزارة الإسكان فى المحافظة.

وأوضح أيمن، أن المشروع يتضمن إقامة القرية من خلال 192 منزلًا بدويًا مساحة المنزل الواحد 65 مترًا مربعًا، ويشمل المشروع توصيل المرافق والبنية التحتية بتكلفة تقديرية 110 مليون جنيه، وجارى حاليًا إنهاء إجراءات الطرح تمهيدًا للبدء الفعلى فى تنفيذ المشروع فى شهر أغسطس المقبل، على أن ينتهى المشروع ويدخل الخدمة بعد 26 شهرًا من الآن.