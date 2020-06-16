تعليم المنوفية : تواصل تلقى طلبات التقديم الكترونيا لرياض الأطفال

المنوفية - محمد فتحى

قال المهندس أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه نظرا لورود العديد من التساؤلات والاستفسارات حول تعليمات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال على رابط محافظة المنوفية وما هي الاجراءات المتبعة بعد التسجيل وكيفية معرفة نتيجة التسجيل .

وأضاف سويد، فى تصريحات صحفية ، أنه تم تخصيص الفترة من الاثنين الموافق 2020/7/13 وحتى الخميس الموافق 2020/7/23 لتلقي طلبات أولياء الامور الذين لم يتمكنوا من التسجيل والتقديم إلكترونيا مع تقديم عذر مقبول لذلك مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع الجمهور والمرسلة لجميع المدارس مع قواعد القبول وذلك بكل مدارس التي بها قاعت رياض أطفال .

وأكد سويد ، على أنه يبدأ إستلام الملفات الورقية خلال الفترة من الاثنين الموافق 2020/7/13 وحتى الخميس 2020/7/23 وذلك وفق التقسيم الذي ستقوم المدرسة بالإعلان عنه للمسجلين المرشحين للقبول بها وفق ظروف كل مدرسة في قوائم مبين فيها تاريخ وساعة ذهاب ولي الأمر لتسليم ملف نجله للتأكد للتأكد من صحة البيانات المسجلة من عدمه والذي يترتب عليه استكمال باقي الإجراءات أو عدم قبول الملف وسوف تعلن كل مدرسة أسماء المقبولين وتقسيم الأعداد للتقدم بالأوراق عبر صفحة المدرسة على شبكة التواصل الاجتماعي أو بداخل المدرسة ، ويبدأ فحص وتنسيق الملفات خلال الفترة من الاحد 2020/7/26 حتى الاربعاء 2020/7/29 وتعلن نتائج التنسيق بعد مراجعة التوجيه الفني للملفات خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2020 .

وطالب سويد ، أولياء الأمور متابعة نتيجة التنسيق مع المدرسة المتقدم لها وذلك خلال النصف الثاني من شهر أغسطس لاستكمال باقي إجراءات التقديم لمن تم قبوله بالمدرسة .

