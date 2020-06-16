اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 ص
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تعرف على تفاصيل مخالفة فندق بالغردقة للاشتراطات وإصدار الوزير قرارا بوقفه

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 ص
تعرف على تفاصيل مخالفة فندق بالغردقة للاشتراطات وإصدار الوزير قرارا بوقفه فندق
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الأحد، قرار بوقف نشاط فندق سياحى شمال مدينة الغردقة، بسبب مخالفته الاشتراطات الصحية التى أقرها مجلس الوزراء والوزارة بسبب جائحة فيروس كورونا.

1- الفندق أقيم بداخله حفلا لنزلائه يوم الخميس الماضى مخالفا للضوابط الصحية 

2- تداول نشطاء على الفيس بوك فيديو الحفل الذى وضح مخالفة الضوابط 

3- شئون الرقابة على المنشات الفندقية بوزارة السياحة أعلنت التحقيق فى الواقعة 

4- قيام لجنة من مكتب وزارة السياحة بالتحقيق فى الواقعة الاحد 

5- إرسال تفاصيل التحقيقات لشئون الرقابة على المنشات بوزارة السياحة 

6- تبين من التحقيقات أن نزلاء غرفتين بالفندق هم من أقاموا الحفل 

7- إدارة الفندق أخطرتهم بان ذلك مخالف للضوابط وأنهت إقامتهم بالفندق يوم الجمعة

8- وزير السياحة أصدر قرار بوقف نشاط الفتح وسحب ترخيص المدير العام له 

كان أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرارا بإيقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحى، وذلك لعدم التزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيقاف ترخيص المدير المسئول عن إدارة هذا المنتجع.

وقالت الوزارة فى بيان، إن ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة مدى التزام الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل.

من جانبه أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية على أن الوزارة لن تسمح بأى تقصير أو عدم التزام ولو بسيط بأى من الضوابط لأى منشأة فندقية أو سياحية، وذلك حرصا من الوزارة على صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية.


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