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تعرف على إحصائيات التردد على مستشفيات جامعة المنوفية خلال الشهور الثلاثة الماضية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:36 م
تعرف على إحصائيات التردد على مستشفيات جامعة المنوفية خلال الشهور الثلاثة الماضية رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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علي مدار الثلاثة شهور الماضية من مارس حتى مايو 2020 وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد اتخذت مستشفيات جامعة المنوفية كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على المرضى المترددين عليها والأطقم الطبية والعاملين بها، وبالرغم من كل ما سبق لم تتوان لحظة أو تصد أبوابها في وجه كل من يطلب الخدمة الطبية.

وأوضح الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأنه مع بداية انتشار الفيروس في مارس الماضى تم تشكيل فريق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية بهدف المتابعة اليومية علي مدار الساعة لكل المستجدات داخل الكلية والمستشفيات الجامعية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الجامعية لمواجهة أى طارئ، وتابع فريق إدارة الأزمة علي مدار الساعة تطبيق كل الإجراءات الإحترازية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية، كما كان هناك مرور يومي للتأكد من انتظام العمل بالطوارئ والعيادات الخارجية و تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن جميع الأطقم الطبية والعاملين بذلوا جهدًا كبيرًا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وكان حجم العمل والترددات علي المستشفيات الجامعية يعكس مدى الجهود المبذولة خلال هذه الفترة، حيث استقبلت طوارئ المستشفيات الجامعية 27704 مريضا، وتم الكشف على 28529 مريضًا بالعيادات الخارجية، هذا بالإضافة إلي متابعة وعلاج 8241 مريضا داخلي بالأقسام الإكلينيكية، كما أجريت 2525 عملية جراحية ما  بين عملية كبرى وعمليات ذات مهارة، أما فيما يخص أصحاب الأمراض المزمنة فلن تتوقف مستشفيات جامعة المنوفية عن تقديم الخدمة الطبية لهم فتم عمل 4480 جلسة غسيل كلوى إلي جانب خدمة مرضى الأورام.

ووجه الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية و العاملين بالمستشفيات الجامعية من أطباء وصيادلة وتمريض وعاملين وأفراد الأمن علي جهدهم المبذول في خدمة المرضى.


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