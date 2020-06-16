تعرف على إجراءات جامعة حلوان خلال امتحانات الفرق النهائية للوقاية من كورونا

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان عن خطة التعقيم والتطهير المزمع تطبيقها خلال فترة امتحانات الفرق النهائية، وفيما يلى يرصد" اليوم السابع" أبرز الإجراءات المقرر اتخاذها لتأمين الطلاب والوقاية من فيروس كورونا المستجد:-

1- عمليات التعقيم والتطهير تتم من خلال استخدام المطهرات والمعقمات الموصى باستخدامها وفق بروتوكول دقيق .

2- تركيب بوابات تعقيم على جميع منافذ الجامعة.

3- تعقيم جميع قاعات ومدرجات الامتحانات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات

4- تعقيم القاعات في الفواصل بين اللجان في آن واحد

5- يُجرى تجهيز وتدريب العمال في كل كلية على ماكينات الرش والتعقيم تحت إشراف الوحدات العلاجية وتأهيلهم للمساهمة في عمليات التطهير

6- الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة.

7- قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للجنة الامتحان، وتتبع درجة حرارته

8- من يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع إقرار لتأجيل مادة الامتحان، ويتم إرساله للمستشفى لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته والتأكد من كونه حاملا للفيروس من عدمه

9- يسمح للطالب بالاستمرار فى أداء باقي امتحانات المواد المقررة متى كان ذلك ممكنا طبيا

10- التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب

11- توفير الكحول والمواد المطهرة بكل لجنة

12- توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، ووجود طبيب متابع بمقر اللجنة.