اليوم السابع
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تعرف على إجراءات جامعة حلوان خلال امتحانات الفرق النهائية للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:00 ص
تعرف على إجراءات جامعة حلوان خلال امتحانات الفرق النهائية للوقاية من كورونا جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة حلوان عن خطة التعقيم والتطهير المزمع تطبيقها خلال فترة امتحانات الفرق النهائية، وفيما يلى يرصد" اليوم السابع" أبرز الإجراءات المقرر اتخاذها لتأمين الطلاب والوقاية من فيروس كورونا المستجد:-
 
1- عمليات التعقيم والتطهير تتم من خلال استخدام المطهرات والمعقمات الموصى باستخدامها وفق بروتوكول دقيق .
2- تركيب بوابات تعقيم على جميع منافذ الجامعة.
3- تعقيم جميع قاعات ومدرجات الامتحانات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات
4- تعقيم القاعات في  الفواصل بين اللجان في آن واحد 
5- يُجرى تجهيز وتدريب العمال في كل كلية على ماكينات الرش والتعقيم تحت إشراف الوحدات العلاجية وتأهيلهم للمساهمة في عمليات التطهير
6-   الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة.
7- قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للجنة الامتحان، وتتبع درجة حرارته
8- من يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع إقرار لتأجيل مادة الامتحان، ويتم إرساله للمستشفى لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته والتأكد من كونه حاملا للفيروس من عدمه
9- يسمح للطالب بالاستمرار فى أداء باقي امتحانات المواد المقررة متى كان ذلك ممكنا طبيا
10- التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب 
11- توفير الكحول والمواد المطهرة بكل لجنة
12-   توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، ووجود طبيب متابع بمقر اللجنة.
 

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