اليوم السابع
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تعرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:26 م
تعرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الفاكهة بالاسواق المصرية وذلك لمعظم الاصناف الصيفية حيث سجلت الاسعار اليوم الثلاثاء 16 -6 -2020 استقرارا خلال هذا الأسبوع بحسب التسعيرة المعلنة من شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وكشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار العنب البناتى الأصفر تتراوح بين  5 – 8 جنيهات، والعنب البناتى الأحمر بين 4 – 9 جنيهات وعنب الكرمسن 13 جنيها، فيما سجل التفاح المصرى أسعارا تتراوح بين 5 – 8 جنيهات، بينما تتراوح أسعار الفروالة بين 4 – 7 جنيهات، والكانتلوب 3 – 6 جنيها، والشمام 4- 7 جنيهات.

وأضاف النجيب فى تصريح لليوم السابع أن الإقبال الشديد على الليمون أدى إلى ارتفاع الأسعار نسبيا هذا بالإضافة إلى انخفاض إنتاج العروة الحالية، موضحا أن سعر الكيلو منه بسوق الجملة بالعبور يتراوح بين 8 -28 جنيها للكيلو ، موضحا أنه بالرغم من ارتفاع الليمون إلى أن أسعار البرتقال المصرى تشهد استقرار حيث سجل السعر 6 – 9 جنيهات للكيلو .

وتابع نائب ئريس شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار الخوخ العريشي بين 3 – 5 جنيهات والبطيخ يتراوح سعره بين 15 – 30 جنيها للواحدة، وتراوح سعر البرقوق بجميع أصنافة بين 7 – 12 جنيها للكيلو ، وسجل المشمش أسعار تتراوح بين 7 – 10 جنيهات الكيلو .

والجدير بالذكر أن  الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، قال إن إجمالى صادرات مصر من الموالح المصرية بلغت مليون و361 ألف طن ، منذ بدء موسم الصادرات وحتى9 من الشهر الجارى ، مضيفا  أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .

 

 

 


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