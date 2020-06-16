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تعافى 4 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى الفشن ببنى سويف

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:49 م
تعافى 4 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى الفشن ببنى سويف تعافى 4 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى الفشن ببنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن تعافى 4 مصاببن بفيروس  كورونا المستجد كوفيد 19، وخروجهم مساء اليوم الثلاثاء من  مستشفى الفشن المركزى جنوب المحافظة، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة وسط رعاية  من الدكتور محمد عبد السلام الجالي مدير المستشفى والطاقم الطبي المرافق له  "تمريض وعمال وإداريين"، بإشراف من الدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بيان إلى أن المتعافين الأربعة بينهم سيدتان وخرجوا من المستشفى بعد تماثلهم تمامًا للشفاء، منوها عن متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولاً بأول ، مؤكدًا مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.   

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطن.

 

 


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