تعافى 19 حالة جديدة من مصابى كورونا وارتفاع أعداد المتعافين بسوهاج لـ240

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الشئون بمحافظة سوهاج خلال بيان لها مساء اليوم عن تعافى 19 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد من المتواجدين داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحى وبهذا يرتفع عدد الحالات المتعافيه على مستوى المحافظة إلى 240 حالة تعافى وتصرح لهم بالخروج اليوم بعد قضاء فترة العلاج وتم عمل التحليل وكانت النتيجة سلبية وتم عمل تحليل آخر لهم بعد مرور ٤٨ ساعة وكانت النتيجة سلبية أيضًا وتم خروجهم من المستشفى بعد تمام التعافى.

وعلى جانب آخر هذا ويتقدم الدكتور محمد عبد الخالق مدير عام الفرع بخالص الشكر والتقدير الى أعضاء الفريق الطبى وجميع العاملين بالمستشفى على الجهد المبذول والعطاء المستمر ومواجهة المخاطرلخدمة اهالينا من مصابى فيروس كورونا.

يذكر أن معهد القلب والجهاز الهضمى بمحافظة سوهاج أحد المستشفيات المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أحتفل اليوم بتعافى أول 3 حالات من نزلاء المعهد لسيدتين وفنى تحاليل يعمل بمستشفى حميات سوهاج ليرتفع بذلك عدد المتعافين بالفيروس إلى 221 حالة تعافى سواء بالعزل المنزل أو العزل بالمستشفيات الحكومية وتتم الأن متابعة حالات المتعافين طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد فى هذا الشأن.

وكانت مديرية الصحة بسوهاج أعلنت خلال بيان لها اليوم عن شفاء 26 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عن المتعافين من الإصابة بالفيروس على مستوى محافظة سوهاج إلى 218 متعافى سواء بالعزل المنزل أو العزل بالمستشفيات الحكومية وتتم الأن متابعة حالات المتعافين طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد فى هذا الشأن.

وكان الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج ترأس لجنة لمتابعة أعمال تطوير مستشفى الصدر بمركز جزيرة شندويل شمال سوهاج ضمت اللجنة المهندس على عبد الساتر الدردير المدير الإقليمى لمشروعات وزاره الصحة والدكتور علاء غفير مدير الطب العلاجى والدكتور عادل اللبودى مدير مستشفى الصدر.