اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعافى 19 حالة جديدة من مصابى كورونا وارتفاع أعداد المتعافين بسوهاج لـ240

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:59 م
تعافى 19 حالة جديدة من مصابى كورونا وارتفاع أعداد المتعافين بسوهاج لـ240 مستشفى الهلال للتامين الصحى
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون بمحافظة سوهاج خلال بيان لها مساء اليوم عن تعافى 19 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد من المتواجدين داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحى وبهذا يرتفع عدد الحالات المتعافيه على مستوى المحافظة إلى 240 حالة تعافى وتصرح لهم بالخروج اليوم بعد قضاء فترة العلاج وتم عمل التحليل وكانت النتيجة سلبية وتم عمل تحليل آخر لهم بعد مرور ٤٨ ساعة وكانت النتيجة سلبية أيضًا وتم خروجهم من المستشفى بعد تمام التعافى.

وعلى جانب آخر هذا ويتقدم الدكتور محمد عبد الخالق مدير عام الفرع بخالص الشكر والتقدير الى أعضاء الفريق الطبى وجميع العاملين بالمستشفى  على الجهد المبذول والعطاء المستمر ومواجهة المخاطرلخدمة اهالينا من مصابى فيروس كورونا.

يذكر أن معهد القلب والجهاز الهضمى بمحافظة سوهاج أحد المستشفيات المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أحتفل اليوم بتعافى أول 3 حالات من نزلاء المعهد لسيدتين وفنى تحاليل يعمل بمستشفى حميات سوهاج ليرتفع بذلك عدد المتعافين بالفيروس إلى 221 حالة تعافى سواء بالعزل المنزل أو العزل بالمستشفيات الحكومية وتتم الأن متابعة حالات المتعافين طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد فى هذا الشأن.

وكانت مديرية الصحة بسوهاج أعلنت خلال بيان لها اليوم عن شفاء 26 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عن المتعافين من الإصابة بالفيروس على مستوى محافظة سوهاج إلى 218 متعافى سواء بالعزل المنزل أو العزل بالمستشفيات الحكومية وتتم الأن متابعة حالات المتعافين طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد فى هذا الشأن.

وكان الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج ترأس لجنة لمتابعة أعمال تطوير مستشفى الصدر بمركز جزيرة شندويل شمال سوهاج ضمت اللجنة المهندس على عبد الساتر الدردير المدير الإقليمى لمشروعات وزاره الصحة والدكتور علاء غفير مدير الطب العلاجى والدكتور عادل اللبودى مدير مستشفى الصدر.


سوهاج

صحة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصرية

وزارة الصحة كورونا

حميات سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة