اليوم السابع
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تطوير البنية التحتية بدرنكة والقوصية ضمن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بأسيوط

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:49 م
تطوير البنية التحتية بدرنكة والقوصية ضمن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بأسيوط أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة
أسيوط/ضحا صالح

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات التى توليها المحافظة اهتمامًا خاصًا لكونه يعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض أسيوط خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان مسار الرحلة واعتماده كأيقونة حج إلى مصر ليشمل 25 محطة من بينهم محطتان بأسيوط هما دير السيدة العذراء بدرنكه والدير المحرق بمركز القوصية.

وأكد المحافظ أن إحياء مسار العائلة المقدسة يعد بمثابة تنمية حضارية ويساهم فى الحفاظ على الإرث الإنسانى الممتد لفترات زمنية بعيدة وقادمة مشيراً إلى أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة من المشروعات التى تحظى بإهتمام بالغ من القيادة السياسية الدولة حيث يعتبر مشروعًا قوميًا يمكن من خلاله النهوض بقطاع السياحة ويحمل خير لمصر واقتصادها القومى لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية النهوض بمسار الرحلة والمواقع الأثرية.

كان اللواء حسين الجندى سكرتير عام المحافظة قد استقبل المهندس عادل الجندى رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة وذلك لبحث تنفيذ اجراءات عمليات إتمام البنية التحتية لمحطتى رحلة مسار العائلة المقدسة بأسيوط، وتم الاتفاق على الأماكن التى سيتم تطويرها بالشكل الحضارى الملائم للبيئة لإظهار مسار النقطتين بنطاق المحافظة على الوجه الأمثل الذى يليق بها كعاصمة للصعيد.

من جانبه أوضح عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة أن زيارة رئيس اللجنة التنسيقية لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة للمحافظة لمعاينة المناطق التى تمثل محطات رئيسية لرحلة العائلة المقدسة فى نطاق أسيوط وذلك للوقوف على آلية تشغيلها ودراسة احتياجات المنطقة من الخدمات السياحية والمرافق اللازمة وتأهيلها لاستقبال الأفواج السياحية خاصة بعد اعتماد وزارة التنمية مبلغ 4 مليون جنيه لإكمال البنية التحتية بهذه المناطق بعد عدة جلسات تنسيقية بالوزارة لتشغيل مسار رحلة العائلة المقدسة لافتا إلى أنه تم زيارة عدة طرق بالمسار ودير السيدة العذراء بدرنكه الذى يوجد به كنيسة المغارة التى تعتبر من أقدم الكنائس على مستوى العالم والتى مكثت فيها العائلة المقدسة بضع أيام يصل أعداد زوارها إلى 4 مليون زائر سنوياً من مختلف المحافظات وبعض الجنسيات على مستوى العالم مشيرًا إلى التعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة وكافة الجهات المعنية لتطوير المسار لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والزائرين.

وفى سياق منفصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط جهودها لتكثيف حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع القرى والمراكز تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمشاركة معدات وسيارات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية .

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملة مكبرة برئاسة السكرتير المساعد المهندس نبيل الطيبى استهدفت رفع الإشغالات والتطهير بقرى موشا بمركز أسيوط والزرابى بأبوتيج بالإضافة إلى حملات مركز البدارى وساحل سليم والتى استهدفت البنوك وماكينات الصراف الآلى ومحطة السكة الحديد والمحكمة ومكاتب البريد وقصر الثقافة ووحدة الإسعاف ومكتب التموين ومراكز الشرطة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء فى المنازل قدر الإمكان ومنع التجمعات إرتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.

 

أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة (2)
أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة 

 

أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة (3)
أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة 

 

أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة (4)
أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة 

 

أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة (5)
أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة 

 

أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة (6)
أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة 

 

أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة (7)
أسيوط تستقبل رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار العائلة المقدسة 

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