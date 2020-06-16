اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن الدقهلية تستجيب لشكوى مواطن وتوفر كرسى متحرك لطفل يعانى من ضمور بالمخ

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:41 م
تضامن الدقهلية تستجيب لشكوى مواطن وتوفر كرسى متحرك لطفل يعانى من ضمور بالمخ تضامن الدقهلية تستجيب لشكوى مواطن وتوفر كرسى متحرك لطفل يعانى من ضمور بالمخ
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجابت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الدقهلية، لأحد الحالات بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وقد تم رصد الحالة والشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والتى وردت من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لأب مسن يحمل ابنه المريض لتوقيع الكشف الطبى عليه، على الرغم من كبر السن الأب.

وتبين أن الطفل يعانى من ضمور بالمخ بالإضافة إلى أن زوجته مريضة وقد باع كل ما يملك من أجل علاج نجله .

ووجه الدكتور وائل عبدالعزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بسرعة دراسة الحالة.

وقد تم توفير كرسى متحرك للمواطن من خلال إحدى الجمعيات الأهلية وقد تسلمه المواطن، بالإضافة إلى اعتماد صرف مبلغ 300 جنيه مساعدة شهرية من مؤسسة التكافل الاجتماعى لمدة 6 أشهر وتسجيل المواطن على برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة.

FB_IMG_1592326964325
 
 

 

FB_IMG_1592327976248
 
FB_IMG_1592327982029

 

 


الدقهلية

التضامن الاجتماعى بالدقهلية

معاناة طفل مريض

محافظة الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة