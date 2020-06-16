تضامن الدقهلية تستجيب لشكوى مواطن وتوفر كرسى متحرك لطفل يعانى من ضمور بالمخ

الدقهلية شريف الديب

استجابت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الدقهلية، لأحد الحالات بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وقد تم رصد الحالة والشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والتى وردت من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لأب مسن يحمل ابنه المريض لتوقيع الكشف الطبى عليه، على الرغم من كبر السن الأب.

وتبين أن الطفل يعانى من ضمور بالمخ بالإضافة إلى أن زوجته مريضة وقد باع كل ما يملك من أجل علاج نجله .

ووجه الدكتور وائل عبدالعزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بسرعة دراسة الحالة.

وقد تم توفير كرسى متحرك للمواطن من خلال إحدى الجمعيات الأهلية وقد تسلمه المواطن، بالإضافة إلى اعتماد صرف مبلغ 300 جنيه مساعدة شهرية من مؤسسة التكافل الاجتماعى لمدة 6 أشهر وتسجيل المواطن على برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة.



