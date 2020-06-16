تصاعد أعمال العنف فى اليمن مع انتهاء هدنة كورونا

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته حركة الحوثي المتحالفة مع إيران باتجاه جنوب المملكة اليوم الثلاثاء، بعد اعتراض عدة طائرات مسيرة أطلقت الليلة الماضية.

وتصاعدت أعمال العنف بين التحالف والحوثيين بعد أن انقضت الشهر الماضي هدنة استمرت لستة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وذكر بيان صادر عن التحالف أن الصاروخ أطلق في اتجاه منطقة نجران جنوب السعودية، وقال التحالف في وقت سابق إنه دمر عدة طائرات مسيرة أطلقت نحو مدينة خميس مشيط الجنوبية في وقت متأخر أمس الاثنين.

وأمس الاثنين كتب وزير الصحة في حكومة الحوثيين في تغريدة على تويتر أن ضربة جوية شنها التحالف أدت لمقتل 13 شخصا من بينهم أربعة أطفال في محافظة صعدة. ولم يرد متحدث باسم التحالف على طلب رويترز التعليق.

ويأتي تصاعد أعمال العنف في وقت يكافح فيه اليمن وباء فيروس كورونا، فيما يعاني معظم السكان من سوء تغذية حاد.

وقالت الأمم المتحدة إن الفيروس ينتشر بضراوة في هذا البلد الذي يعاني من أنظمة صحية مهترئة ولا يتمتع بقدرات ملائمة لفحص حالات الإصابة، كما يعتقد أن معدلات الإصابة أكثر بكثير من التقارير الرسمية.