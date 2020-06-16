اليوم السابع
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تركيب محول بالعقيبة بإدفو لإنهاء مشكلة ضعف التيار

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:38 م
تركيب محول بالعقيبة بإدفو لإنهاء مشكلة ضعف التيار فرحة الأهالى بتركيب المحول
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تابع العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان تركيب محول كهرباء بقرية العقيبة التابعة لمركز ومدينة إدفو مع رئيس قرية الحجز بحرى، وتم البدء فى تطوير وتركيب محول محول كهرباء بقرية العقيبة من قبل شركة الكهرباء وتعاون كاملة من أهالى قرية العقيبة وكانت هذه القرية تعانى من ضعف التيار الكهربائى المستمر ومن المقرر أن تركيب المحول الجديد سيتم الانتهاء من مشكلة ضعف التيار الكهربائى والتى تعانى منها قرية العقيبة من عام 2013.

من ناحية أخرى كانت قامت إدارة المرسى السياحية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، بأعمال الرش والتعقيم لمبنى الوحدة المحلية بإدفو ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قامت منظومة النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بحملة نظافة بقطاعات وسط وجنوب وشمال مدينة إدفو، وذلك لتغطية مدينة إدفو بأكملها، ورفع جميع المخلفات بالمناطق أولاً بأول، ورصد تجمعات القمامة بالشوارع الفرعية والرئيسية، فى ضوء المتابعة اليومية لأعمال النظافة.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، من خلال الإدارات المختصة،، بمتابعة رفع المخلفات الشجرية بعدد من الشوارع الداخلية لعدة مناطق بمدينة إدفو، وجارٍ متابعة كل الأحياء والشوارع. وتم توزيع ٦ عربات لجمع المخلفات بالشوارع خاصة للعمال فى إطار تطوير المنظومة باحدث أدوات النظافة

من ناحية أخرى كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار أعمال الرش والتطهير بجميع الإدارات والمكاتب بالديوان العام وذلك ضمن خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها المحافظة وتنفذها إدارة الطب الوقائى لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتشمل التعقيم المتواصل لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص.

 

 


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