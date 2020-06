ترامب يمنع الشرطة من استخدام وضعية الخنق فى القبض على المشتبه بهم

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يمنع الشرطة من استخدام وضعية الخنق في القبض على المشتبه بهم إلا إذا تعرضوا للاعتداء.

وكان ترامب قال إن الأمر التنفيذي لإصلاح الشرطة سيركز على ضمان "أعلى المعايير المهنية لخدمة مجتمعاتهم".

Trump met ahead of the event in private with families of suspects killed by police; he surrounds himself with law enforcement officers and union members as he signs executive order in Rose Garden. pic.twitter.com/XbiCcJQ1vd