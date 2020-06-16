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ترامب يمنع الشرطة من استخدام وضعية الخنق فى القبض على المشتبه بهم

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:49 م
ترامب يمنع الشرطة من استخدام وضعية الخنق فى القبض على المشتبه بهم ترامب
كتب سمير حسنى

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يمنع الشرطة من استخدام وضعية الخنق في القبض على المشتبه بهم إلا إذا تعرضوا للاعتداء.

وكان ترامب قال إن الأمر التنفيذي لإصلاح الشرطة سيركز على ضمان "أعلى المعايير المهنية لخدمة مجتمعاتهم".

وانتقد الرئيس، الدفاع عن حركة الشرطة، وانتقد أولئك الذين دعوا إلى إعادة النظر فى أنظمة السلامة العامة في البلاد، وأكد: "بدون شرطة، هناك فوضى.

وقال ترامب: "بدون قانون، هناك فوضى". "يجب استعادة القانون والنظام بشكل أكبر على الصعيد الوطني".، وأوضح ترامب إن وزارة العدل ستعطي الأولوية للمنح الفيدرالية لإدارات الشرطة التي تتبع معايير عالية في استخدام القوة.

وأضاف الرئيس أن الأمر سيحظر الإمساك بقوة بالرقبة وهى الطريقة التى تتبعها الشرطة عند إيقاف المشتبهين، باستثناء الحالات التى تكون فيها حياة الضابط في خطر.

تعهد ترامب أيضًا بتقديم المزيد من الموارد لـ "المستجيبين المشاركين" ، مثل الأخصائيين الاجتماعيين، الذين يمكنهم مساعدة الضباط على الاستجابة للمكالمات المتعلقة بالتشرد ، وقضايا الصحة العقلية وتعاطي المخدرات.


ترامب

الشرطة الامريكية

مقتل جورج فلويد

ولاية كاليفورنيا

مظاهرات أمريكية

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