ترامب يمنع الشرطة من استخدام وضعية الخنق فى القبض على المشتبه بهم

كتب سمير حسنى

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يمنع الشرطة من استخدام وضعية الخنق في القبض على المشتبه بهم إلا إذا تعرضوا للاعتداء.

وكان ترامب قال إن الأمر التنفيذي لإصلاح الشرطة سيركز على ضمان "أعلى المعايير المهنية لخدمة مجتمعاتهم".

Trump met ahead of the event in private with families of suspects killed by police; he surrounds himself with law enforcement officers and union members as he signs executive order in Rose Garden. pic.twitter.com/XbiCcJQ1vd — David Nakamura (@DavidNakamura) June 16, 2020

وانتقد الرئيس، الدفاع عن حركة الشرطة، وانتقد أولئك الذين دعوا إلى إعادة النظر فى أنظمة السلامة العامة في البلاد، وأكد: "بدون شرطة، هناك فوضى.

وقال ترامب: "بدون قانون، هناك فوضى". "يجب استعادة القانون والنظام بشكل أكبر على الصعيد الوطني".، وأوضح ترامب إن وزارة العدل ستعطي الأولوية للمنح الفيدرالية لإدارات الشرطة التي تتبع معايير عالية في استخدام القوة.

وأضاف الرئيس أن الأمر سيحظر الإمساك بقوة بالرقبة وهى الطريقة التى تتبعها الشرطة عند إيقاف المشتبهين، باستثناء الحالات التى تكون فيها حياة الضابط في خطر.

تعهد ترامب أيضًا بتقديم المزيد من الموارد لـ "المستجيبين المشاركين" ، مثل الأخصائيين الاجتماعيين، الذين يمكنهم مساعدة الضباط على الاستجابة للمكالمات المتعلقة بالتشرد ، وقضايا الصحة العقلية وتعاطي المخدرات.