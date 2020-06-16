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ترامب لأسر ضحايا الشرطة الأمريكية: كلنا إلى جانبكم وأحبائكم لن يموتوا عبثا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:34 م
ترامب لأسر ضحايا الشرطة الأمريكية: كلنا إلى جانبكم وأحبائكم لن يموتوا عبثا ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة عليها أن توحد الصف وتمضى قدما فيما يتعلق بشعور الغضب حيال الشرطة، وأشار إنه التقى للتو بعدة عائلات فقدت أحباءها بسبب وحشية الشرطة، قائلا للعائلات التي لم تكن حاضرة في حديقة الورود: "كل الأمريكيين يحزنون إلى جانبكم، أحبائكم لن يموتوا عبثا."

 

وأشاد الرئيس بعمل المدعي العام وليام بار وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والسيناتور الجمهوري تيم سكوت، الذي يعمل على صياغة مشروع قانون إصلاح الشرطة.

 

وقال ترامب: "سوف نتابع ما قلناه، سوف نتابعه، وسنتابعه بقوة، تيم، أليس كذلك؟.

 

واجتمع الصحفيون والضيوف في حديقة الورود لحضور مؤتمر ترامب ، حيث يوقع الرئيس على أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة.

 

وحضر الفاعلية زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وعضو الكونجرس الجمهوري لوي جومرت وجيم جوردان بين ضيوف الحدث.

 

ويبدو أن ترامب لا ينوى الإجابة على الأسئلة بعد التوقيع على الأمر التنفيذي، وفقا للجارديان.

 

 


ترامب

الشرطة الامريكية

جورج فلويد

شرطة امريكا

مظاهرات امريكا

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