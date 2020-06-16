اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:39 ص
خالد صلاح
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تراجع ودائع البنوك بالأردن 1.1% فى نهاية ابريل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:14 ص
تراجع ودائع البنوك بالأردن 1.1% فى نهاية ابريل البنك المركزي الأردنى - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت أرقام من البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء تراجع ودائع البنوك في نهاية ابريل الماضي 1.1 بالمئة إلى 34.91 مليار دينار (49.2 مليار دولار) مقارنة مع مستواها في نهاية 2019.

كانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2019 نحو 35.3 مليار دينار.

وكان قد أعلن البنك المركزى الأردنى، أن الدخل السياحى فى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالى 2020 بلغ 784 مليون دينار أردنى، مسجلا انخفاض بنسبة 10.7% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك المركزى فى بيان له ان الدخل السياحي انخفض بنسبة 56.5% خلال شهر مارس الماضي؛ ليصل إلى 132.2 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


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