اليوم السابع
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تحرير 14 محضر مخالفة قرار حظر وغلق وتشميع 4 محال بطنطا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:35 ص
تحرير 14 محضر مخالفة قرار حظر وغلق وتشميع 4 محال بطنطا محافظ الغربية يقود حملة مكبرة بطنطا
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن د. طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تحرير 14 محضر لمواطنين لعدم التزامهم بقرار حظر التجوال وسحب رخص القيادة الخاصة بهم، كما تم غلق وتشميع 4 محال تجارية لمخالفتها لمواعيد الغلق.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الليلة بمدينة طنطا والتي انتهت منذ قليل، رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة طنطا ورئيس حى ثان طنطا، وتفقد محافظ الغربية خلال جولته كافة شوارع المدينة والسريع والكورنيش ، كما تابع أعمال تجميل الجزيرة الموجودة في منتصف شارع البحر، وأعمال تطهير منطقة الاستاد، وأعمال الرصف الجارية بسبرباي، مشدداً علي متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

طالب د. طارق رحمي بتكثيف حملات النظافة في أوقات الحظر، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول حفاظا علي صحة المواطنين، ورفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، مطالباً رئيس حى ثان طنطا بتجميل نفق كوبري القرشي، كما  شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة التزام أصحاب المحلات وكافة العاملين بها بارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


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حظر التجوال

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