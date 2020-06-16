تحالف النقابات وأرباب العمل فى بلجيكا يطالبون بسرعة نشر تقنية G5

كتب : أحمد علوى

طالب تحالف النقابات العمالية الفلمنكية وأرباب العمل بضرورة النشر السريع لتقنية الإتصالات الجديدة 5G في فلاندرز ، مبررة بأن الرقمنة ستقود سياسة الانتعاش الاقتصادي الفلمنكية.

وأوضحت النقابات وأرباب العمل (المعروفون باسم الشركاء الاجتماعيين) سياسة الانتعاش الاقتصادي الفلمنكية في أعقاب أزمة فيروس كورونا، ووفقا للشركاء الاجتماعيين ، يجب أن تكون الرقمنة وتعزيز الابتكار الفلمنكي بما يتماشى مع الاتفاق الأخضر الأوروبي من أولويات السياسة.

يذكر ان تأخر طرح شبكات الجيل الخامس 5G ، التي تمكن الإنترنت فائق السرعة والعديد من التطبيقات الرقمية الجديدة ، في بلجيكا بسبب الخلاف السياسي حول توزيع الإيرادات بين الحكومة الفيدرالية والمناطق البلجيكية المختلفة.

وقال الشركاء الاجتماعيون إنه يجب على فلاندرز "ركوب موجة الرقمنة التي يتم تسريعها وتعزيزها" بفضل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.