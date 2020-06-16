تايوان "تُبعد" مقاتلة صينية دخلت مجالها الجوى فى ثالث حادث خلال أيام

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التايواني "أبعدت" طائرة مقاتلة صينية كانت قد اقتحمت لفترة وجيزة منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة اليوم الثلاثاء، لتسجل بذلك ثالث حادث تدخل من نوعه خلال أسبوع.

أضافت الوزارة أن الطائرة المقاتلة، طراز (جيه-10)، تلقت تحذيرات عن طريق الراديو قبل أن تبعدها طائرات تابعة لسلاح الجو التايواني إلى خارج المجال الجوي جنوب غرب الجزيرة.

وكانت الوزارة قد قالت يوم الثلاثاء الماضي إن عدة طائرات مقاتلة من طراز (سو-30)، إحدى الطائرات الحربية الصينية الأكثر تقدما، اقتحمت المجال الجوي نفسه وتلقت أيضا تحذيرا لمغادرة المنطقة.

كما ذكرت الوزارة يوم الجمعة أيضا أن طائرة أخرى من طراز (واي-8)، التي يعود تصميمها للحقبة السوفييتية ويجري تعديلها لأغراض الاستطلاع، تلقت تحذيرا أيضا من سلاح الجو التايواني لمغادرة المجال الجوي للجزيرة، وكان ذلك أيضا في جنوب غرب البلاد.

وتشكو تايوان من أن الصين، التي تقول إن الجزيرة التي تتمتع بنظام ديمقراطي تابعة لها، صعَدت أنشطتها العسكرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يشكل تهديدا لتايوان حتى مع انشغال العالم بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي المقابل، صعدت الولايات المتحدة أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة أيضا، وذلك بالقيام بجولات بحرية شبه منتظمة عبر مضيق تايوان.