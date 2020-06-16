اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تايوان "تُبعد" مقاتلة صينية دخلت مجالها الجوى فى ثالث حادث خلال أيام

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:45 م
تايوان "تُبعد" مقاتلة صينية دخلت مجالها الجوى فى ثالث حادث خلال أيام مقاتله صينيه - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التايواني "أبعدت" طائرة مقاتلة صينية كانت قد اقتحمت لفترة وجيزة منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة اليوم الثلاثاء، لتسجل بذلك ثالث حادث تدخل من نوعه خلال أسبوع.

أضافت الوزارة أن الطائرة المقاتلة، طراز (جيه-10)، تلقت تحذيرات عن طريق الراديو قبل أن تبعدها طائرات تابعة لسلاح الجو التايواني إلى خارج المجال الجوي جنوب غرب الجزيرة.

وكانت الوزارة قد قالت يوم الثلاثاء الماضي إن عدة طائرات مقاتلة من طراز (سو-30)، إحدى الطائرات الحربية الصينية الأكثر تقدما، اقتحمت المجال الجوي نفسه وتلقت أيضا تحذيرا لمغادرة المنطقة.

كما ذكرت الوزارة يوم الجمعة أيضا أن طائرة أخرى من طراز (واي-8)، التي يعود تصميمها للحقبة السوفييتية ويجري تعديلها لأغراض الاستطلاع، تلقت تحذيرا أيضا من سلاح الجو التايواني لمغادرة المجال الجوي للجزيرة، وكان ذلك أيضا في جنوب غرب البلاد.

وتشكو تايوان من أن الصين، التي تقول إن الجزيرة التي تتمتع بنظام ديمقراطي تابعة لها، صعَدت أنشطتها العسكرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يشكل تهديدا لتايوان حتى مع انشغال العالم بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي المقابل، صعدت الولايات المتحدة أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة أيضا، وذلك بالقيام بجولات بحرية شبه منتظمة عبر مضيق تايوان.

 


تايوان

مقاتلة صينية

سلاح الجو التايواني

مضيق تايوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة