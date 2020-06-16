اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:23 ص
خالد صلاح
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تايلاند تعلن عدم تسجل أى إصابات أو وفيات جديدة بكورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:33 ص
تايلاند تعلن عدم تسجل أى إصابات أو وفيات جديدة بكورونا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
رويترز

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أعلنت تايلاند، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أى إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثانى والعشرين على التوالى بدون أى حالة انتقال محلية.

وسجلت تايلاند في المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا من بين حوالي 3135 إصابة مؤكدة تعافى منها 2993 مريضا.

وتعد هذه ثالث مرة خلال ستة أيام لا يتم فيها تسجيل أي حالات إصابة.

وقالت بانبرابا يونجتراكول المتحدثة باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن جميع حالات الإصابة التي سجلت مؤخرا جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.


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